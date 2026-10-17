Trump 'tüm bombaların anası' sözleriyle duyurdu! İşte İran'da kullanılacak yeni bomba

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programıyla bağlantılı Kazma Dağı’nı 10 tonluk bombayla hedef alabileceklerini söyleyerek yeni bir askerî müdahale ihtimalini gündeme taşıdı.

"MİNİ BİR NÜKLEER BOMBA GİBİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax’e verdiği röportajda İran’ın nükleer programıyla bağlantılı Kazma Dağı’nın 10 tonluk bombayla hedef alınabileceğini söyleyerek, "Bu mini bir nükleer bomba gibi" dedi.

Trump, İran’da nükleer silah kullanmaya gerek olmadığını belirtirken, “bütün bombaların anası” olarak bilinen GBU-43/B MOAB’ın kullanımına onay verip vermediğini açıklamadı.

MOAB BOMBASI NEDİR?

MOAB (Massive Ordnance Air Blast veya gayriresmî adıyla Mother of All Bombs — “Bütün Bombaların Anası”), ABD ordusunun envanterinde bulunan, yaklaşık 9,8 ton ağırlığında, GPS güdümlü ve nükleer olmayan bir mühimmattır. Teknik adı GBU-43/B olan bomba, güçlü bir patlama ve basınç etkisi oluşturur.

Bombanın toplam ağırlığı ile taşıdığı patlayıcının ağırlığı farklı ölçülerdir. MOAB, nükleer başlık taşımaz.