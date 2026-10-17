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Trump 'tüm bombaların anası' sözleriyle duyurdu! İşte İran'da kullanılacak yeni bomba

Son günlerde yeniden İran ile saldırı ihtimali üzerine konuşmaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de Tahran'ı '10 tonluk mini bir nükleer bomba gibi' olan MOAB'la tehdit etti. Dev mühimmat, 'bütün bombaların anası' olarak bilinirken İran'daki Kazma Dağı'nın bu bombayla hedef alınabileceği belirtiliyor. İşte tüm detaylar!

Trump 'tüm bombaların anası' sözleriyle duyurdu! İşte İran'da kullanılacak yeni bomba
Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programıyla bağlantılı Kazma Dağı’nı 10 tonluk bombayla hedef alabileceklerini söyleyerek yeni bir askerî müdahale ihtimalini gündeme taşıdı.

Trump tüm bombaların anası sözleriyle duyurdu! İşte İran da kullanılacak yeni bomba 1

"MİNİ BİR NÜKLEER BOMBA GİBİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax’e verdiği röportajda İran’ın nükleer programıyla bağlantılı Kazma Dağı’nın 10 tonluk bombayla hedef alınabileceğini söyleyerek, "Bu mini bir nükleer bomba gibi" dedi.

Trump tüm bombaların anası sözleriyle duyurdu! İşte İran da kullanılacak yeni bomba 2

Trump, İran’da nükleer silah kullanmaya gerek olmadığını belirtirken, “bütün bombaların anası” olarak bilinen GBU-43/B MOAB’ın kullanımına onay verip vermediğini açıklamadı.

Trump tüm bombaların anası sözleriyle duyurdu! İşte İran da kullanılacak yeni bomba 3

MOAB BOMBASI NEDİR?

MOAB (Massive Ordnance Air Blast veya gayriresmî adıyla Mother of All Bombs — “Bütün Bombaların Anası”), ABD ordusunun envanterinde bulunan, yaklaşık 9,8 ton ağırlığında, GPS güdümlü ve nükleer olmayan bir mühimmattır. Teknik adı GBU-43/B olan bomba, güçlü bir patlama ve basınç etkisi oluşturur.

Trump tüm bombaların anası sözleriyle duyurdu! İşte İran da kullanılacak yeni bomba 4

Bombanın toplam ağırlığı ile taşıdığı patlayıcının ağırlığı farklı ölçülerdir. MOAB, nükleer başlık taşımaz.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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