CHP lideri Özel'e saldıran evlat katilinin ifadesi ortaya çıktı! "Spontane olarak elim kalkınca..."

Dün CHP lideri Özgür Özel'e saldıran suç makinesi ve evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, emniyetteki ilk ifadesinde Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğu için törene katıldığını AKM içerisine girmediğini söyledi.

2-3 AYDIR İŞSİZMİŞ

Saldırgan ifadesinde, son 2-3 aydır işsiz olduğunu söyledi.

2020 yılında İstanbul'a gelen, 2 yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi.

BULAŞIKÇI, BEKÇİ VE MARANGOZ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Geçmişte Alanya’da bulaşıkçı, bekçi ve marangoz olarak çalışan Tengioğlu’nun, dört yıl önce, cezaevinden tahliye olduktan sonra İstanbul’a geldiği belirlendi.

"SPONTANE OLARAK ELİM KALKTI VE VURDUM"

Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN CANİ

Saldırı sonrası yaka paça gözaltına alınan saldırganın 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğü, 19 yaşındaki Barış'ı ve 17 yaşındaki Mutlu'yu silahla vurduğu çocukların ölmediğini fark edince de ekmek bıçağıyla öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

Kaynak: Habertürk