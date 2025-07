CHP lideri Özel hakkında fezleke! Ayrıntılar ortaya çıktı: Yargıtay üyeleri dava açmış

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkındaki fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İki isim hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığına ulaştı. TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri gönderdi. Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirledikten sonra toplantı yapacak. Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

FEZLEKENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Ekran Haber'in haberine göre Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Özel’e Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle kamu görevlisine hakaretten Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Fezleke de bu dava üzerine hazırlandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

“Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay ile sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe saymak, anayasaya direnmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Karar, sadece Can Atalay'a değil, Hatay halkına, Türkiye'deki tüm seçmenlere, TBMM'nin kurumsal yapısına, TBMM'nin Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkan sıfatıyla aldığı kararlara ve AYM üyelerine ayrı ayrı had bildirmeye kalkmakta ve kendilerini Meclis'in, Meclis Başkanının ve milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar; Meclis'e karşı darbe girişimidir, Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Ve karar AYM'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir.”