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CHP lideri Özel hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi olarak Özel'in geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri gösterildi.

CHP lideri Özel hakkında soruşturma
Recep Demircan

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP soruşturma
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