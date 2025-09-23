HABER

CHP lideri Özel'in dikkat çeken akşam yemeği! Büyükelçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM için gittiği ABD'de önemli diplomatik temaslarda bulunuyor. Ana muhalefetin lideri Özgür Özel de temasların sürdürüyor. Özel dün bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi ve onlarla akşam yemeğine katıldı. Bu yemek kamuoyunun da dikkatini çekerken.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM için gittiği ABD'de önemli temaslarda bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dikkat çeken bir akşam yemeğine katıldı.

BÜYÜKELÇİLERLE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ

CHP lideri Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi ve yemek yedi. Öze'in akşam yemeği kamuoyunun da dikkatini çekerken konuyla ilgili olarak CHP'den bir açıklama geldi.

"ONUR KONUĞU OLARAK KATILDI"

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder’in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldı" ifadeleri yer aldı.

