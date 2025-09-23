CHP lideri Özel'in dikkat çeken akşam yemeği! Büyükelçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM için gittiği ABD'de önemli temaslarda bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dikkat çeken bir akşam yemeğine katıldı.

BÜYÜKELÇİLERLE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ

CHP lideri Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi ve yemek yedi. Öze'in akşam yemeği kamuoyunun da dikkatini çekerken konuyla ilgili olarak CHP'den bir açıklama geldi.

"ONUR KONUĞU OLARAK KATILDI"

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder’in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldı" ifadeleri yer aldı.