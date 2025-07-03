CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir videosu geçen günlerde sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde Özel'in Türk bayrağı sallarken gergin, dalgın ve düşünceli olduğu görülmüştü.

VİDEO DEFALARCA KEZ PAYLAŞILDI

Video sosyal medyada defalarca kez paylaşılırken, birçok yorum da yapıldı. Öte yandan herkes videonun nerede ve ne zaman çekildiğini merak etti.

VİDEONUN 2024'TE TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Odatv'de yer alan habere göre videonun 7 Temmuz 2024 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Videonun Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ait olduğu öğrenildi.

GÜREŞLERİ İZLEDİKTEN SONRA ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Özel'in önce güreşleri izlediği, ardından başpehlivan Yusuf Can Zeybek ve finale kalan pehlivanları tebrik ederek ödüllerini takdim ettiği görüldü.