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CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

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Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir videosu geçen günlerde gündem olmuş ve sosyal medyada konuşulan konular arasına girmişti. Herkesin konuştuğu videonun nerede çekildiği merak konusu olurken, gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir videosu geçen günlerde sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde Özel'in Türk bayrağı sallarken gergin, dalgın ve düşünceli olduğu görülmüştü.

CHP lideri Özel in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı 1

VİDEO DEFALARCA KEZ PAYLAŞILDI

Video sosyal medyada defalarca kez paylaşılırken, birçok yorum da yapıldı. Öte yandan herkes videonun nerede ve ne zaman çekildiğini merak etti.

CHP lideri Özel in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı 2

VİDEONUN 2024'TE TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Odatv'de yer alan habere göre videonun 7 Temmuz 2024 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Videonun Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ait olduğu öğrenildi.

CHP lideri Özel in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı 3

GÜREŞLERİ İZLEDİKTEN SONRA ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Özel'in önce güreşleri izlediği, ardından başpehlivan Yusuf Can Zeybek ve finale kalan pehlivanları tebrik ederek ödüllerini takdim ettiği görüldü.

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Özgür Özel CHP video
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