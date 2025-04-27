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CHP lideri Özel programını iptal etti: İmamoğlu'na sürpriz ziyaret

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Doğukan Akbayır

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz gün İBB'ye yapılan yeni operasyon sonrası programını iptal ederek Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeye gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni gözaltılar nedeniyle Manisa programını iptal etti. Mesir Festivali’ne çocukluğundan beri ilk kez katılamayacağını belirten Özel, İstanbul’a hareket etti.

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AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi. Özel’in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KKK

İBB'YE YENİ OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 53 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. 51 isim ise gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
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