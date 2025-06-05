CHP lideri Özel, tutuklama görüntülerini hatırlattı! Canlı yayında sert çıkış: "Bıçak kemiğe dayandı, onlar sertleşmeye devam ederse ben de sertleşeceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan beşinci dalga operasyonunda tutuklanan isimlerin basına yansıyan görüntülerine tepki gösteren Özel, sert ifadeler kullandı.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI, ONLAR SERTLEŞMEYE DEVAM EDERSE BEN DE SERTLEŞECEĞİM"

Özel, "Belki de bir gün sonra serbest kalacak adamların iki koluna iki polis. Çukurdan çıkarken görüntü var. 50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar terör örgütü lideri gibi. Siz nasıl savcısınız, nasıl emniyetçisiniz bu talimatı kimler veriyor? Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız bilmem, ne kadar dağılmayız bilmem. Bıçak kemiğe dayandı. Onlar sertleşmeye devam ederse ben de sertleşeceğim. Bu işin geri dönüşü yok.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:



"Gaziosmanpaşa'nın bir önemli durumu var. Belediye meclisi çoğunluğunun bizde olmadığı tek ilçe. Belediye başkanı görevden uzaklaştırıldığında belediye başkan vekilliği onlara geçebiliyor. Bunu daha önce Yalova'da da görmüştük. Uydurma gerekçelerle belediye başkanları alınıyor ve mahkeme senelerce bitmiyor. Yalova'yı onlar kazanmış gibi yönettiler. Bu sefer Yalovalılar yüksek farkla CHP'ye verdiler oyu.

Biz dün Gaziosmanpaşa'ya bu durumu anlatmak için gittik. Gaziosmanpaşa'nın evladı, AK Parti'nin kalesi denilen yerde belediyeyi kazanıyor ama belediye meclis çoğunluğu karşı tarafta.

"BU KİŞİYE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ DENİLİYORDU, ŞİMDİ DIŞARIDA"

Aziz İhsan Aktaş denilen kişi itirafçı olmuş. Bu kişiye suç örgütü lideri deniliyordu. Şu anda dışarıda. Bir suç örgütü lideri suçu itiraf etti diye eve yollanıyor. Lider ona suç atıyor, buna suç atıyor eve gidiyor. Ortağı ben rüşvet vermedim Aziz yalan söylüyor dedi. Vermedim dedi bu da eve yollandı AK Partili olduğu için. Rüşvet verdim diyen yalan söylüyorsa eve niye yollanıyor? Böyle bir sistem kurmuşlar. Niçin bu kadar sert tepki gösteriyoruz sorusunun cevabı burada gizli.

"BİR KURUŞ RÜŞVET ALDIYSAM BENİ TAKSİM'DE ASSINLAR"

Hakan (Tutuklanan Gaziosmanpaş Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe); 'Genel Başkanım eğer bir kuruş rüşvet aldıysam beni Taksim'de assınlar.' dedi. Bu kadar inanıyor çocuk kendine. HTS kayıtlarının olduğu dakikada mevzubahis benzin istasyonuna yakın okullarda öğretmenlere çiçek dağıtıyor. Canlı yayını var. İkinci gün söylenilen saatte açılış yapıyor. Üçüncüsü de Erasmus programı dahilinde öğrencilerle buluştuğu program aynı bölgede.

Önce suçlayacağı kişiyi buluyor. Baz kayıtlarını alıyor. Aracılık ediyor diye iftira edeceği kişinin baz kayıtlarını alıyor. Çakışan yerleri fosforluyor. 5 sayfa ifade vermiş 3 gün sürmüş ifadesi. Titiz çalışmışlar. Saat ve tarih verip 'Burada buluşmuşlar' diyor. Baz kayıtları önüne konmadan söylenecek şey değil.

"ARKADAŞLARIMIZIN ONURU VE ŞEREFİ İÇİN DİRENİYORUZ"

Siyaset yapacağım zamanlara döneriz siyaset yaparız. Arkadaşlarımızın onuru ve şerefi için mücadele veriyoruz. Direniyoruz. Normal siyasi zemine dönülecekse önce bunlar dönecek sonra ben döneceğim.

Tayyip Erdoğan bu suçlamaların hepsinden yargılandı. Bir gün evinden alınmadı, gözaltında tutulmadı. Hüküm kesinleşti, davul zurnayla uğurlandı. İçerideyken gelen ziyaretçi sayısıyla hala övünüyor. Ekrem İmamoğlu evinden gözaltına alındı, dört gün Vatan Emniyet'te iğrenç bir yerde tutuldu, tutuklandı, tutuklu yargılanıyor, ziyaretçi kısıtlaması var ve resminin asılması yasak. Öbürü şiir kitabı yayımladı"