CHP lideri Özel, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili soru üzerine Özel, "Bir boşanma var. Boşanmada eşler arasında yapılan bir anlaşmayla bir daire var. O daire nereden alınmış, kimden alınmış, nasıl alınmış? O meselenin üstüne gidilecekse gidileceği yer belli. Muhittin Böcek'in oğlu da, gelini de, önceki gelini de erişkin insanlar. Muhittin Böcek'in de bu meseleyle hiçbir bağı olmadığı halde Muhittin Başkan'a tutuklama verilmesi tam bir fırsatçılık. Hangi belediye başkanı olursa olsun bir sonraki döneme memnuniyet taşıyamamış bu yüzden. İstisnası Muhittin Böcek. 5 yıl görev yapmış. Turizmci de memnun, turist de memnun, millet de memnun. Yüzde 50 oyla bir daha seçilmiş. Sezonun tam ortasında, büyük bir koordinasyonun gerektiği, hiç olmazsa geçen seneki başarının tekrarının gerektiği bir yerde tutuklu yargılama. Yurtdışına çıkış yasağı koy, çok bir tedbir istiyorsan imza ile koy. Zaten kaçacak olsa kaçardı. Antalya'yı bırakıp nereye kaçacak Muhittin Böcek" diye konuştu.

"BİR DELİL OLURSA HUKUKA NE KADAR SAYGILI OLACAĞIMIZI HERKES GÖRSÜN"

"Hep birlikte Zeydan Karalar'ın ve Abdurrahman Tutdere'nin durumunu göreceğiz" diyen Özel, "Şehir Abdurrahman Tutdere'nin adaylığını söke söke aldı bizden. Giden bütün heyetler ‘Anket manket yaptırma, Abdurrahman'ı aday gösterirsen bu şehir kararını vermiş' dediler. Abdurrahman Tutdere aramızda mizah konusu bizim. ‘Merhaba' dediğinde Adıyaman'a bir para istiyor. Abdurrahman Tutdere ile karşılaşmaya korkar oldu bizim belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz. Abdurrahman demek Adıyaman'a bir şey istemek demek. Bir tane müteahhidin iftirasıyla. O da önceki Adıyaman AK Parti Belediyesi döneminde çalışan, Abdurrahman'ın sözleşme yenilemediği birisi. Alın bakalım Abdurrahman'ı da. Zeydan Karalar, Adana'da efsane. Adana'da miting yapmaya gidiyorsunuz. Yanınızda Zeydan Karalar varsa, çeşitli kesimlerin ona dakikalar süren, 25 dakika süren tezahüratları bitmeden konuşmaya başlayamıyorsunuz. Bu sevgi parayla, pulla, onunla, bununla olmuyor. İnsanlıkla oluyor, hizmetle oluyor. Milletin içinde olmakla oluyor. Hadi ben bir şey söyleyeyim mi? Yani kendileri için üzgünüm, aileleri için üzgünüm, çok sevdiğim insanlardır üzgünüm. Antalya'da, Manavgat‘ta bir görüntü bulmuş, o görüntüye AK Partililer tepki göstermeden ben tepki gösterdim. Muhakkik tayin ettim. 'Kumpassa kumpas olduğu çıksın kardeşim' dedim. Bir delil olursa hukuka ne kadar saygılı olacağımızı herkes görsün. İstanbul'da 109'uncu gün bugün. Bir kör kuruş, bir delikli para bulup da bir kasadan, bir evden böyle bir havaya atsınlar da görelim ya" dedi.

"TÜRKİYE'DE İKİ FARKLI HUKUK UYGULANMASINA KARŞIYIZ"

Şafak operasyonu ile CHP belediyelerine operasyon yapıldığını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Dava dosyalarını bilmiyoruz, savcılığın iddialarını da bilmiyoruz. Ancak bir şey biliyoruz, sadece CHP belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları hayatın doğal akışına aykırıdır" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır