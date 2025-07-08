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CHP lideri Özel Zeydan Karalar'ın tutuklanma haberini canlı yayında aldı! İlk tepkisi dikkat çekti:"Eyvah"

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklandı. CHP lideri Özel haberi canlı yayında aldı. Özel haberi ilk duyduğunda "eyvah" diyerek tepki verdi.

CHP lideri Özel Zeydan Karalar'ın tutuklanma haberini canlı yayında aldı! İlk tepkisi dikkat çekti:"Eyvah"
Begüm Özkaynak

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda, Cumartesi sabahı gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti.

CHP lideri Özel Zeydan Karalar ın tutuklanma haberini canlı yayında aldı! İlk tepkisi dikkat çekti:"Eyvah" 1

Geçtiğimiz dakikalarda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulunurken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanma haberini aldı. Özel, karara, "eyvah" diyerek tepki verdi.

CHP lideri Özel Zeydan Karalar ın tutuklanma haberini canlı yayında aldı! İlk tepkisi dikkat çekti:"Eyvah" 2

ÖZGÜR ÖZEL HABERİ CANLI YAYINDA ALDI: "EYVAH!"

Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Gerçekten çok üzücü bir haber yani. Bütün tutuklamalar çok haksız ama Zeydan Karalar'a yapılan 11 yıl öncesinden AK Parti'nin belediyenin başına sardığı bir adama AK Parti döneminden kalan apra ödenmiş onunla ilgili 'yok efendim bizden işte para istediler' falan bu adam 300 tane müfettişinizle denetçinizle, sayıştayı ayrı diğerleri ayrı tertemiz yönetmiş. Bir de bunun üstüne 2 kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş ya al Büyükşehir'i de yönetmiş bir daha yönet demişler, oyunu artırmış, şimdi gidiyorlar tutuklama kararı veriyorlar. Gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Tam bir rezalettir. Ümidim umudum vardı bununla ilgili gerçekten çok üzüldüm.

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Özgür Özel CHP
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