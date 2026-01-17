HABER

CHP lideri Özgür Özel AK Parti'yi vatandaşa şikayet etti! 'Cami yapıyoruz diye engel oluyorlar'

CHP lider Özgür Özel, Hatay'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 82.'sini düzenledi. Özel burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, depremde yıkılan Ulu Camii'yi yeniden yapmaya çalıştıklarını ancak AK Parti'nin 'hasetlik çıkararak' engel olmaya çalıştığını söyledi. Özel ayrıca son seçimde 'hata' yaptıklarını ifade ederek, "31 Mart zafer gecesinde Türkiye'nin %65'ini kazanırken maalesef Hatay'ı kaybettik."

Doğukan Akbayır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da miting düzenledi. Mitingde dikkat çeken ifadelerde bulunan Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON SEÇİMDE HATA YAPTIK"

"Bu şehri, bu şehri önceki dönemlerde büyükşehir olduğundan beri üç dönemin ikisinde kazandık. Son seçimlerde Hatay'da talihsizlikler yaşadık, hatalar yaptık ve 31 Mart zafer gecesinde elimizde olan tüm belediyeleri kazanırken, üstüne büyükşehirler kazanırken, 21 il kazanırken, Türkiye'nin %65'ini kazanırken maalesef Hatay'ı kaybettik.

"HATAY'A SARILMAYA GELİYORUZ"

Hatay'ın bize en çok ihtiyacı olan zamanda; evet, çok küçük bir farkla, evet, hileyle, desiseyle, itirazlar dinlenmeden adeta oylar, irade çalındı ama oraya kadar bırakmamak lazımdı. Açık farkla, bütün Türkiye'de olduğu gibi kazanmak lazımdı. Hatay'ı duyduk, kusurumuzu bildik. Bundan sonrası için, ilk seçimde Hatay'ı bir daha bırakmamak üzere Hatay'a sarılmaya geliyoruz.

"HAYDİ ORADAN"

6 Şubat 2023'te tarihimizin en acı günlerinden birini yaşadık. 53 bin 537 canımız, resmi rakamlara göre, 24 bin 147'si Hataylı olmak üzere hayatlarını kaybettiler. Bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm Hatay'a bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.

Bize ne düşüyorsa buradayız dedik ama depremi siyasete alet etmek, yaklaşan seçim için oradan bir fırsat çıkarmayı tercih ettiler. 'Bunlar yapamaz, biz bir yılda yaparız' dediler. 3 yılın sonunda sözünün yüzde 70'ini tutabildi. Şimdi gelmiş 'Biz bu sözü verdiğimizde veremezsin diyorlardı' diyor. Biz 'Veremezsin' demedik, 'Bir yılda yapamazsın' dedik. 650 bin söz verip 455 bini üç sene sonra övünç meselesi yapmaya çalışıyorlar. 11 ilde, diğer illerle birlikte 270 bin konteynerde yaşarken... Hatay'da 155 bin kişi konteynerde yaşarken devlet gücüyle buraya gelip de atana tutana cevabımız; 'Haydi oradan'

"HATAY'DA 155 BİN KİŞİ KONTEYNIRDA"

Bugün Hatay'da 155 bin kişi konteynırdadır. Bugün konutların bedava değil, parayla verip gizlemektedirler.

Öyle eskisi gibi kolay siyaset yok, brandayla evin yüzünü kapatmak, buraya gelip tek tarafı söylemek, bir de gerçek dışı bir algıyla 'her şey yolundaymış' gibi Türkiye'ye göstermek... O konforlu siyaset geride kaldı. Buradayız, Hatay'ın dimdik arkasındayız.

Buradan Hatay’dan samimi çağrımdır: Partiler Hatay milletvekillerini bir dinlesinler, bölge milletvekillerini, deprem bölgesi milletvekillerini dinlesinler. Mini bir komisyon kuralım. Bu eve geçmek için karşılıksız belli bir tutarı verelim, aidatlar için hiç olmazsa iki seneliğine bir çözüm bulalım. Esnafın mücbir sebebi kaldırıyorsunuz. Van’da altı yıl sürmüştü.

"ÖDENEĞİ HAZIR, PLANLARI HAZIR"

Hatay'da tarihi Ulu Camii depremde yıkıldı. O dönemde dediler ki Ulu Camii Bursa Büyükşehir'e yakışır dediler. O günkü Bursa Büyükşehir, belediye meclisinde bu kararı çıkardı. Sonra seçimde AK Parti Bursa'yı kaybetti. 'CHP yapmaz' dediler. Belediye başkanımız 'Ne münasebet, en iyisini yaparız.' Ben dedim ki; 'Biz yapacağız' Ikıntılar, tıksırdılar, hazmedemediler. Bütün Hatay'a şikayet ediyorum. Ödeneği hazır, planları hazır. 20 ay boyunca 'At imzayı', atmam.

Cami yapıyoruz, minaresinin ismini ekim ayının sonuna kadar gelmiyor. Erdoğan buraya gelmeden önce yazmışlar 'İlerleyemediniz, sizden aldık' O kadar geç yazmanıza rağmen binanın yüzde 30'u bitmiş. Kalan kısmı iki aylık iş. Bursa Büyükşehir diyor ki 'Haziranda Ulu Cami'de cuma namazı kılacağız.' CHP Ulu Camii'yi yaptı' demesinler diye 'Oradan çekilin' diyorlar.

"HASETLİK YAPMAYIN, ENGEL ÇIKARTMAYIN"

Buradan Erdoğan'a söylüyorum; o Ulu Camii'yi yapacağız, hasetlik yapıyorsunuz. Çamur çirkef yapıyorsunuz. Biz Bursa Ulu Camii'nde namaz kılıyoruz, Hatay Ulu Camii'de de kılacağız. Hasetlik yapmayın, engel çıkartmayın. Şikayet ediyorum size."

