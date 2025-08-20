HABER

CHP lideri Özgür Özel "Buradan bir balonu patlatmak zorundayız" deyip duyurdu: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlediği mitingler kapsamında Üsküdar'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümeti ekonomi üzerinden eleştirerek, "Diyorlar ki 'Sıkıntı büyük ama tüm dünyada ekonomi kötü.' Hayatımda duyduğum yalan" ifadelerini kullandı. Memurlara teklif edilen zam oranını da eleştiren Özel, "Geçmişe hangi tavırda olurlarsa olsunlar, tüm devlet memurlarına sesleniyoruz meydanlar sizindir, biz de arkanızdayız" dedi.

Mustafa Fidan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu. Özel, hükümete ekonomi üzerinden yüklenerek, "Milletin parasını faiz lobisine verenlere sesleniyorum. Biz bu gemiyi her şartta yürütürüz sanmayın. Elinin sonunda o sandık gelecek. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri gelecek" dedi.

MEMURLARA SESLENDİ: "BİZ ARKANIZDAYIZ"

Memurlara teklif edilen zam oranları üzerinden eleştirilerini dile getiren Özel, "Devletin memurunun cebindeki 3 kuruşun peşine düştüler. Geçmişe hangi tavırda olurlarsa olsunlar, tüm devlet memurlarına sesleniyoruz meydanlar sizindir, biz de arkanızdayız" ifadelerini kullandı.

"DUYDUĞUM EN BÜYÜK YALAN"

Özel konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bu ülkede işçiler güvende değil, ormanlar, içindeki canlar, onlar kurtarmaya gelenler güvende değil. Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yarı yolda bırakanların kara düzeni içerisindeyiz. AK Parti'nin kara düzenini ya bitireceğiz ya bitireceğiz. Yoksa bunlar bu ülkeyi bitirecekler.

Tayyip Bey sizi neden sevmiyor? Çünkü fakirsiniz de ondan. Tayyip Bey fakiri sevmez, zengin sever, 5'li çete sever, 40 haramileri sever. Tayyip Bey'in temsil ettikleri ne esnaf ne emekli ne gençlere umut ne de başka bir sınıfa. Avrupa'nın en zayıf ülkesi yapmış durumda. Diyorlar ki 'Sıkıntı büyük ama tüm dünyada ekonomi kötü.' Hayatımda duyduğum yalan. Akdeniz ülkelerinin en çıkış yaptığı yıllardayız. 38 OECD ülkesi arasında genel enflasyonda, gıda enflasyonunda 1'inciyiz. Yurttaşlar memleketine gidecek para bulamıyor. Gelirin yüzde 90'ını yüzde 20'lik bir dilim alıyor. İşte 22 bin 100 lira alan o yüzde 80'nin içinde. 13,5 milyon işsizimiz, 5 milyon ev gencimiz o dilimin içinde. Erdoğan seni orada oturtmayacağız.

"BAKAN EVLATLARININ DEVRİ BİTECEK, VATAN EVLATLARININ DEVRİ GELECEK"

Bu iktidar sözde faize karşı. 6 ayda 1.1 trilyon faize para ödediler. 23 yılda bir Avrasya Tüneli yaptılar onunla övünüyorlar. 6 ayda 22 Avrasya Tüneli parasını faize verdiler. 18 Osmangazi Köprüsünün parasını faize verdiler. Milletin parasını faiz lobisine verenlere sesleniyorum. Biz bu gemiyi her şartta yürütürüz sanmayın. Elinin sonunda o sandık gelecek. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri gelecek.

Tayyip Bey diyor ki '12 milyon üyemiz vardı. Hesap sorulacak denilince işsiz evladına bakmazlar yine oyu bize verirler.' Biz kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz. Kısa çöpün hakkını uzun çöpten almaya, senin hakkını uzun adamdan almaya geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Onun için gün gelecek hırsızlar, yolsuzlar hesap verecek. Ama ülkenin bütün emekçileri, bütün gençleri kol kola girecek ve güzel yarınlara yürüyecek.

DEVLET MEMURLARINA SESLENDİ: "MEYDANLAR SİZİNDİR"

Devletin memurunun cebindeki 3 kuruşun peşine düştüler. En düşük memur maaşı 14.5 çeyrek altın alıyordu, bugün 6 çeyrek altın alabiliyor. Emekli de 8 çeyrekten 2 çeyreğe düşerek toplumun tüm kesimlerinde kayıplar vardır. Dalga geçer gibi ilk 6 ayda yüzde 10, bin lira seyyanen zam verdiler. Geçmişe hangi tavırda olurlarsa olsunlar, tüm devlet memurlarına sesleniyoruz meydanlar sizindir, biz de arkanızdayız."

20 Ağustos 2025
20 Ağustos 2025

