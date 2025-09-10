CHP lideri Özgür Özel, 'Çözdük' diyerek açıkladı: "Bu kumpası da iş birlikçilerini de gömeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kadıköy'de halka seslendi. Kadıköy'de 125 bin kişinin toplandığını ifade eden Özel, "CHP çatırdayacak, düzenimizi sürdüreceğiz diyenler avuçlarını yalayacaklar. Bizi şiddete çekemezler ancak eve de gönderemezler, direneceğiz" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"125 BİN KİŞİ BULUNUYOR"

"Bugün burada 125 bin eylemci bulunuyor. 19 Mart darbesinden beri ilk 7 gece Saraçhane'de sonra Köprü'yü geçip attığımız adımla Anadolu'da Maltepe'de sonra her il ve ilçede, 53'üncü kez darbenin karşısındayız.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ"

Onlar Saraçhane'de darbeye kalkıştıklarında biz çağrı yaptığımızda onlar köprüleri kaldırdılar, vapurları kaldırdılar, metroları kapattılar ama İstanbul, Saraçhane'ye sel olup aktı ve darbeyi püskürttü. Geçtiğimiz hafta binaya, başkanımıza dava açtılar. İstanbul İl Başkanlığımız kayyum atamaya kalktılar. Burası Kadıköy, biz birbirimizi biliriz. Biz dayanışmayı büyütüyoruz. Biz kazanacağız.

"TÜRKİYE'DE TEK BAŞINA 13,5 MİLYON İŞSİZ VAR"

Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez, onların haklarına sahip çıkıyoruz. Biz sağlık emekçilerinin yanında bu ülkeye hizmet eden devlet memuruna sesleniyorum. Siz bu memleketin evlatlarısınız. Biz sizi bir partinin değil, Cumhuriyet'in güvencesi olarak görüyoruz.

Bugün Türkiye'de resmi rakamlar 88 bin TL'nin altında geliri olanlara yoksul diyor. Bu iktidar orta sınıfı yok etti. Emekliler artık açlık sınırının altında yaşıyorlar. Bütün dertliler, ezilenler birlikte meydanlarda oldukça başaracağız. Zira itiraz AK Parti'nin kara düzeninedir. 38 OECD ülkesi arasında enflasyonda zirvedeyiz. 27 AB ülkesinde toplam 13 milyon işsiz var, Türkiye'de tek başında 13,5 milyon işsiz var.

19 Mart darbesi oldu ve bütün dünya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği hiçbir evrakının önemi olmadığını gördü. Türkiye'nin adını bilmeyen İstanbul'un adını biliyor. O ülkede mülk alsam nasıl güveneyim diyorlar. Kendi iktidarlarını sürdürmek için hepimizi yoksullaştırdılar. Bunun hesabını soracağız. Benim kinim yok. Kindar nesil yetiştirmek isteyenler orada. Emeklileri pazarlarda sebzenin ezilmişlerini toplamaya yollayanlara, köylüyü perişan edenlere benim kinim var artık kardeşim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SANDIK ÇAĞRISI

Bu meydan, çok eylem gören çok mitingler yapılan çok güçlü bir meydan. Bu meydandan yükselen istifa sesleri Saray'ı titretiyor. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; Pazara çıkamaz, sokağa çıkamaz haldesiniz. Cesaretiniz varsa getir sandığı, kaçma, millet versin kararı.

Türkiye'de çok partili siyaset tehdit altında. Sıra ne zaman AK Parti'ye gelecek iş işten geçmiş olacak. Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara sesleniyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Kimse bu kara düzende tek başına kurtulacağına inanmasın.

Yarın İstanbul'daki çalışma ofisimizde DEM Parti'nin Eş Başkanları gelecek. Önümüzdeki günlerde Zafer Partisi gelecek. DEVA, Gelecek, İYİ ve Saadet Partisi'nin genel başkanları ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, dayanışma mesajlarını gönderdiler.

19 Mart darbesinin üzerinden 175 gün geçti. Ekrem Başkan ve arkadaşlarımıza atmadıkları iftira kalmadı ve hepsini tek tek çürüttük. 175 gündür bir yalan atıyorlar, patlatıyoruz yenisini şişirmeye kalkıyorlar. Artık ellerinde delik deşik bir balon var. Bu süre zarfında Saraçhane'de başlayarak suçsuz günahsız üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençleri aldılar, haksız bir şekilde gözaltına aldılar. İlk başta 301 genci tutukladılar. Sırf annesine babasına çocuğuna sahip ol demek için, yıldırmak için bunları yaptılar. Bir gün genç arkadaşları yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

"BU KUMPASI DA İŞBİRLİKÇİLERİNİ DE GÖMECEĞİZ"

CHP, majestelerinin partisi değil ve olmayacak. Şimdi çıkmışlar bir yargı kararıyla CHP'de ikilik çıkarmaya çalışıyorlar. CHP'de ikilik değil birlik var. CHP çatırdayacak, düzenimizi sürdüreceğiz diyenler avuçlarını yalayacaklar. Sanki CHP'li gibi bizim partiden uzaklaştırdığımız 30 kişilik listeyi emniyete vermişler. Biz bu kötülüğün nasıl milim milim hesaplandığını, Saray'ın bu kumpasını çözdük. Merak etmeyin bu kumpası da iş birlikçilerini de gömeceğiz.

Taksimi geri alacağız ve emekçilere geri vereceğiz. Bizi şiddete çekemezler ancak eve de gönderemezler, direneceğiz. Öyle bir süreçteyiz ki teslim alınmak istenen Türkiye'nin son güvencesi demokrasidir."