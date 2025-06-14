CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Ara zam hakkımızı söke söke alırız'

CHP lideri Özgür Özel'in, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında 10'uncu durağı Bayburt oldu. CHP 14 yılın ardından Bayburt'ta miting düzenliyor.

Vatandaşlara seslenen Özel özetle şunları söyledi:

"Canım Bayburt, güzel Bayburt, insanı yiğit Bayburt hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayburt'un yüreğinde vatan, bayrak, millet ve Atatürk sevgisi olan insanına selam olsun. Bayburt'un eli öpülesi analarına, babalarına, dedelerine selam olsun. Bayburt, Rus işgaline yüz yıl önce Kop Savunması'nda direnen, ateşten yanan ama teslim olmayanların şehridir.

"BAYBURT NE AK PARTİ'NİN NE DE BAŞKASININ KALESİDİR"

Gezi bir tek Bayburt'ta olmadı dediler. Bayburt'a gitme dediler. Ben gideceğim diyorum, Bayburt AK Parti'nin kalesidir dediler. Bayburt'a gideceğim ve Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Siyasi partilerin kale siyaseti bitmiştir. Bayburt ne AK Parti'nin ne de başkasının kalesidir. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı çök destek verdi ama iktidar bunun karşılığını vermedi.

Biz Bayburt'un sesini duyurmaya ve ilk seçimlerden sonra yapılmayanı yapmaya geliyoruz inşallah. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. Yıldönümü. Kahraman jandarma, şehit ver deyince şehit veren jandarma. Uzmanının kadro sorunu var, özlük hakları sorunu var. Buradan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden onlara bir selam çakıyorum, hepsinin sorunlarını çözmeye geliyoruz.

Genç bir kardeşim dedi ki, Bayburt'a öyle birini aday gösterin ki belediye başkanı olsun. Bizim bin türlü şikayetimiz var dedi. Nasıl biri olsun diye sordu. Nasıl biri olsun dedim, Ferdi Zeyrek gibi biri olsun dedi. İlk 3 günü büyük bir korku, son 4 günü büyük bir yasla geçen bir haftanın ardından Manisa'dan Bayburt'a geldim. Sizin şahsınızda tüm siyasi partilere, önceki Cumhurbaşkanlarımıza, gözyaşı döken herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Bayburt'a, CHP iktidarında bereket getireceğiz inşallah.

14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Bundan sonra size söz olsun bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Osmanlıspor diye bir takımı nerelere getirenler Bayburt'u, Gümüşhane'yi amatöre düşürmüşler. Güçlünün yanında olmak kolay biz Manisaspor'un yanında artık Bayburtspor'u da tutacağız.

Bayburt'un nüfusu 83 bine inmiş durumdu. 180 bin Bayburtlu ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşıyor. Buranın oyunu alanlar, iş hizmet etmeye gelince sırtını dönüyor. Sanayi yüzde 2. Hizmet sektörü yüzde 23, tarım yüzde 75. Tarım yüzde 25 kan kaybetmiş. Yani Bayburt'ta gençlerin karşısında ya tarla ya gurbet var. Bayburt'a yatırım getirmeye, fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu şehirde tutmaya söz veriyoruz. Havaalanı 6 yıldır bekliyor.Bu hafta Bayburt'un bütün sorunları Meclis'te olacak. Çiftçimiz sesini Meclis'te duyuracak.

23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış biz de ona saygı duymuşken, 31 Mart'ta ilk kez onlar ikinci olunca bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı, sabrı, millete saygıyı 47 gün gösteremediler. 31 Mart'tan bu yana 1. olan partimiz en yakın rakibinin 7 puan önündedir. İktidar buna saygı duymamaktadır. Milletin kararıyla inatlaşan iktidar yasama, yürütme ve yargıyı egemenliğinin altına almış talimata bağlamıştır. Milletin hoş görmediği bir sürecin içindeyiz. Kendi geleceklerini düşünürken milletin geleceğini düşünmüyorlar.

"ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN O ZAMMI YA ALACAĞIZ YA DA MÜCADELEYİ MEYDANA TAŞIYACAĞIZ"

Asgari ücretli 22 bin TL ile geçinmeye zorlanıyor. Asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu onlar iktidara geldiğinde. Şimdi ise 3 çeyrek altın alabiliyor asgari ücret. En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını istiyorduk. En düşük emekli maaşı olar iktidara geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alabiliyorlar. Bülent Ecevit, 8 çeyrek altına denk emekli maaşı veriyordu. Yani 45-50 bin TL bugünün parasıyla. Ya Temmuz ayında asgari ücrete ara zam, emekli için de seyyanen zammı alacağız ya da büyük mücadeleyi meydan meydan büyüteceğiz. Ara zam hakkımız söke söke alırız.

"İŞSİZLİK 10 YILIN ZİRVESİNDE"

TÜİK: Tayyip Bey'i Üzmeyen İstatistik Kurumu. Emekliyi, asgari ücretliyi üzdü şimdi de kamu işçisini üzecek. İşçiler 'Hakkımızı arayacağız' derse yanlarında oluruz. Sendikaların arkasındayız. İşsizlik 10 yılın zirvesinde. Ne okulda ne işte olan 4.7 milyon ev genci var. Bu gençler bunu hak etmiyorlar. O yüzden işsizlik sorununu çözmek diğer tüm sorunlar kadar kritiktir, önemlidir.

Bu iktidar partisinin İsrail'e kısık sesle konuşması, Trump'a karşı suspus olması çok çok üzücü, rahatsız edici, endişe vericidir.

İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı kınıyoruz. İran'ın misillemeleriyle işin büyümesinden, nükleer sızıntısından, yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz.

Bunun için başta sayın Erdoğan'ı sadece İsrail'e laf söyleyerek değil Trump'a karşı da dik duruş bekliyorum.