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CHP lideri Özgür Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından belediye başkanlarıyla Genel Merkez’de bir araya geldi. Görüşmede, Manavgat Belediyesi’nde baklava kutusunda rüşvet alındığına dair görüntüler gündeme geldi. Özel’in, söz konusu rüşveti alan belediye başkan yardımcısıyla ilgili olarak “boğazlayasım geldi” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"
Begüm Özkaynak

CHP belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası ana muhalefet partisinde peş peşe olağanüstü toplantılar gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinin ardından belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantı Genel Merkez’de gerçekleştirildi.

CHP lideri Özgür Özel den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi" 1

"BOĞAZLAYASIM GELDİ"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantıda, Manavgat Belediyesi'nde kayda geçen baklava kutusunda rüşvet görüntüleri gündeme geldi. Özel, rüşveti alan belediye başkan yardımcısı ile ilgili "boğazlayasım geldi" ifadesini kullandı. Özel, belediye başkanlarına konser ve eğlence organizasyonları konusunda da uyarılarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi" 2

“HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLMASI HALİNDE GEREĞİNİ YAPACAĞIM”

CHP Lideri Özel, “Herhangi bir usulsüzlük olması halinde gereğini yapacağım” ifadesini kullandı. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini hatırlatarak belediye başkanlarını uyardı. İç denetimlerinizi arttırın dedi. Özel, bu konuda daha dikkatli ve hassas olun dedi. Özel, “Bana yolsuzluk ihbarı gelirse gereğini yapar o kişiyi partiden ihraç ederim” dedi. Ayrıca toplantıda Özel'in belediye başkanlarına, "Mümkün olduğunca özel şirketlerle iş yapmayın belediye imkanlarını kullanın, sürekli aynı kişiler aynı ihaleleri almasın" dediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Özgür Özel CHP belediye chp genel başkanı
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