HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gündem yaratacak 'normalleşme' çıkışı geldi. Toplumun kutuplaştırılarak gerildiğini ve tahammülsüzleştiğini belirten CHP lideri Özel, "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında AK Parti'ye yüklenen Özel, "2026’da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20’sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz"
Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Ekonomi gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil ve gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. 'Normalleşme' tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, siyasi kutuplaşmanın vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadığını belirtirken, 'Normalleşmeye varız' mesajı verdi. CHP lideri sözlerinin devamında ise 'ama' diyerek de AK Parti'ye yüklendi.

İşte CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları;

Vatandaş ‘biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz, bunlar kavga ediyorlar’ diye düşünüyor. Biz 2026’da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20’sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz.

"TARTIŞMANIN VATANDAŞIN GÖZÜNDE ÇOK BİR DEĞERİ YOK"

Mevcut siyasilerle konuşmanın tartışmanın, atışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadı.

Toplumu bu kadar germemek lazım. Bir partinin oy vereni olmak, sempatizanı olmak var ama Türkiye’de geçmişte kimse kimseye bu kadar tahammülsüz değildi. Herkes birbirine tahammül ediyordu. Öyle bir hale geldi ki yaptıklarına insan tahammül edemiyor."

CHP lideri Özgür Özel den dikkat çeken çıkış: "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz" 1

"TAYYİP BEY NORMALLEŞSE, BİZ NORMALLEŞİRİZ. AMA..."

"Peki Tayyip Erdoğan’la normalleşme ihtimali var mı?" sorusunu ise Özel, “Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar.” diyerek yanıtladı.

"BOYKOTLAR BİTTİ, YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Özel, 19 Mart 2025 gününden itibaren başlattıkları boykotları da bitirdiklerini açıklayarak “Boykotların tamamını sıfırladık. Yeni bir sayfa açtık. Bundan sonra yeniden izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. İftira atanlar, yalan yayıncılık yapanlar, muhalefetin sesini kesenler olursa daha tekil hedeflere boykot yapacağız” dedi.

CHP lideri Özgür Özel den dikkat çeken çıkış: "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz" 2

"BİZ SONUNA KADAR SEÇİMİ ZORLAYACAĞIZ"

Özel, “Seçim yılı olacak diyorsunuz ama bu asgari ücretle seçim zor görünüyor, seçim yaparlar mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bu ücretlerle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olmak zorunda. Biz sonuna kadar seçimi zorlayacağız. Seçim yılı gibi çalışacağız.”

MADURO'NUN ABD'YE KAÇIRILMASI VE BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle ABD’nin Venezuela lideri Maduro’ya yaptığı operasyon konusunda aynı noktada buluşarak şunları söyledi:

“Adamlar Birleşmiş Milletler anlaşmasını, Vestfalya Anlaşması’nı (15 Mayıs 1648’de Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile diğer Alman prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imzalanan anlaşmayı), 400 yıllık insanlık kazanımını takmıyorlar.”

CHP lideri Özgür Özel den dikkat çeken çıkış: "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz" 3

"SİYASET BU KADAR ZITLIK KALDIRMIYOR"

Özel, Bahçeli’nin Maduro operasyonunu 15 Temmuz’a benzetmesi konusunda da şöyle dedi:

“Doğru söylüyor. Onun da arkasında Amerika vardı. Bunu da Amerika yaptı. MHP’yle AK Parti’nin arası açılacak diye bir beklentim yok ama siyasetin bunun gibi belli noktalarda birleşmesinde fayda var. Bu kadar zıtlık kaldırmıyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 farklı partiden 4 isim! Bugün AK Parti'ye katılıyorlar 3 farklı partiden 4 isim! Bugün AK Parti'ye katılıyorlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 219 suç kaydı ortaya çıktı! İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 219 suç kaydı ortaya çıktı!
Resmen tanıtıldı: Kitap gibi katlanıyor! İşte özellikleriResmen tanıtıldı: Kitap gibi katlanıyor! İşte özellikleri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.