CHP lideri Özgür Özel'den Bakan Hakan Fidan'a: "Ben seçilerek geldim, sen dışişleri sekreterisin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek "cunta yönetimi" ifadesini kullanmasının yankıları sürüyor. AK Partili birçok bakan ve siyasetçinin tepki gösterdiği CHP lideri Özgür Özel'e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Haddini bil" sözleriyle cevap vermişti.

HAKAN FİDAN: "HADDİNİ BİL"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özgür Özel'in geçen hafta partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada dile getirdiği "cunta" ifadesinin ardından tepki göstermişti. Fidan, "Artık haddini bil!" başlığıyla yaptığı paylaşımında şunları söylemişti; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır. Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık, halkımız dışında kimseden icazet istemedik. Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik"

"Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, 'Terk edilmiş hissediyoruz' diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir. Kendi kişisel hırslarını komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL: "HAKAN FİDAN SEKRETERLİĞE DEVAM ETSİN"

Özgür Özel, Bakan Hakan Fidan'ın, "Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir" sözlerine yanıt verdi. Kendisinin partisi tarafından seçilerek mevcut görevine getirildiğini belirten Özel, "Ben yetkilerimi seçilerek alıyorum. Hakan Fidan bir defa dışişleri sekreteri" ifadelerini kullandı.

Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Bana bu rejimin çizdiği sınırı bilmiyorum ama son sandıkta milletin çizdiği sınır Türkiye’nin birinci partisinin lideri olduğumdur. AK Parti’nin içi de kafası da karışık Türkiye karışık dış ilişkiler karışık ama CHP’de tam bir bütünlük beraberlik hâkim. Delegenin verdiği yetki: Mücadeleye devam. Milletin verdiği yetki: Birinci partisin iktidara doğru yürü. Adayımızı çıkarmışız, sandığı istiyoruz ve yürüyoruz. Bir defa ben bu yetkileri hep seçilerek alıyorum. Hakan Fidan bir defa dışişleri sekreteri. Başkanlık rejimlerinde bakan demezler. Hakan Fidan da haddini bilsin. Bana yanıt yazan laf söyleyen Erdoğan’ın tüm sekreterleri atanmışlardır. Hakan Fidan sekreterliğe devam etsin biz bu ülkeye Dışişleri Bakanı kazandırmak için çalışıyoruz.”

ÖZEL'İN TARTIŞMA YARATAN "CUNTA" YORUMU

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada çok tartışılan şu ifadeleri kullanmıştı; “Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür”