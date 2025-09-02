Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

Bu karar sonrası CHP olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Biz bu karardan haberdardık. Bu 10'uncu denemeydi. İstanbul'da 4 Ankara'da 6 dava var. 'Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın' talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi.

"ANKARA'DA HAKİM BULAMADILAR"

Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi. Ankara'da hakim bulamadılar, İstanbul'daki hakime aldırdılar.

"TÜM PLANLARI SUYA DÜŞÜNCE BU KARARI ALDILAR"

Her türlü hukuk yoluna başvurulacak. Bi kapatma davası açmadılar, açarlarsa da şaşırmam. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar

"GÖREVİ KABUL EDEN PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK"

Niye bugün diye sorarsınız, İstanbul'da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Maksat CHP'nin kongre takvimini durdurmak. Özgür Çelik görevinin başındadır.

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

Atanan kayyum heyetinde görevi kabul edeceğini söyleyen Gürsel Tekin'i biz ihraç ettik. Tekin'in ne konuştuğunu önemi yok. Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor hukuken. Diğer kişiler de görevi kabul ederlerse partiden ihraç edilecek.

Yarın bir mahkeme Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ederse ne olacak? Bunlar bindiği dalı kestiriyorlar, olacak iş değil.

