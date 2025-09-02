HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

CHP İstanbul İl Kongresi bugün mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Olağanüstü toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bu haberden haberdardık. Bu 10'uncu denemeydi. İstanbul'da 4 Ankara'da 6 dava vardı" dedi. Özel Gürsel Tekin'in ihraç edildiğini, kayyum görevini kabul edeni de partiden ihraç edeceklerini duyurdu.

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

Bu karar sonrası CHP olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek" 1

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Biz bu karardan haberdardık. Bu 10'uncu denemeydi. İstanbul'da 4 Ankara'da 6 dava var. 'Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın' talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi.

"ANKARA'DA HAKİM BULAMADILAR"

Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi. Ankara'da hakim bulamadılar, İstanbul'daki hakime aldırdılar.

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek" 2

"TÜM PLANLARI SUYA DÜŞÜNCE BU KARARI ALDILAR"

Her türlü hukuk yoluna başvurulacak. Bi kapatma davası açmadılar, açarlarsa da şaşırmam. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar

"GÖREVİ KABUL EDEN PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK"

Niye bugün diye sorarsınız, İstanbul'da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Maksat CHP'nin kongre takvimini durdurmak. Özgür Çelik görevinin başındadır.

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek" 3

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ EDİLDİ

Atanan kayyum heyetinde görevi kabul edeceğini söyleyen Gürsel Tekin'i biz ihraç ettik. Tekin'in ne konuştuğunu önemi yok. Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor hukuken. Diğer kişiler de görevi kabul ederlerse partiden ihraç edilecek.

Yarın bir mahkeme Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ederse ne olacak? Bunlar bindiği dalı kestiriyorlar, olacak iş değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı
02 Eylül 2025
02 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kocaeli! Hacze giden avukata saldırıYer: Kocaeli! Hacze giden avukata saldırı
Çelik: 'Siyasi partilerin böyle gündeme gelmesini istemeyiz'Çelik: 'Siyasi partilerin böyle gündeme gelmesini istemeyiz'
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.