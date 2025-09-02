HABER

Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP'den jet karar geldi

Son dakika haberi: CHP İstanbul kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanlığına Çelik yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Tekin'le birlikte atanan heyetteki diğer isimler de belli oldu. CHP jet hızında bir kararla bugün olağanüstü toplanmaya karar verdi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresi hakkındaki mahkeme kararı belli oldu. CHP İstanbul yönetimi görevden alındı.

SON DAKİKA | ÖZGÜR ÇELİK VE MEVCUT YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi.

Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP den jet karar geldi 1
Özgür Çelik

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin kayyum atandı.

Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP den jet karar geldi 2

İŞTE YENİ ATANAN HEYET

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan heyet şu şekilde:

  • Gürsel Tekin
  • Zeki Şen
  • Hasan Babacan
  • Müjdat Gürbüz
  • Erkan Narsap

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA: KARAR BİZE TEBLİĞ EDİLMEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı kararın ardından Halk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Karar bize tebliğ edilmedi. İstanbul İl Kongresine yönelik açılan davaları tabii ki biliyoruz. Ama elimize ulaşmış herhangi bir belge yok."

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Kararın ardından CHP MYK'nın saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

'HİLE' İDDİASI ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edilmişti. Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP Özgür Çelik
