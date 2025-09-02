HABER

Kulisleri karıştıran gelişme! Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu: "CHP'nin öğrencisiyim"

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi ve Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Geçen yıl CHP'den istifa eden Tekin, görevlendirme sonrası "CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi. Ayrıca Tekin'in mart ayında parti kuracağını ifade ettiği açıklaması gündem oldu. Öte yandan Tekin'den yeni bir açıklama geldi.

Recep Demircan

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme tarafından Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Karar sonrası kongre yapılacağını ifade eden Tekin, "CHP'yi CHP'liler yönetecek" açıklamasında bulundu.

PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tekin, geçen yıl CHP'den istifa etmişti. Tekin Mart'ta yaptığı açıklamada yeni parti kuracağını ifade etmişti. Tekin, sosyal medya paylaşımında "Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor." dedi.

TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Tekin yaptığı yeni açıklamada “Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır" dedi.

