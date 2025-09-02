Son dakika | Özgür Çelik için hapis istemi! Görevden alınmıştı, iddianame de kabul edildi

Son dakika haberi: İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 3 yıla kadar hapsi istenen kongre iddianamesini kabul etti.

10 KİŞİ İÇİN HAPİS İSTEMİ

İddianamede Özgür Çelik dahil 10 kişi için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÖZGÜR ÇELİK GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi.