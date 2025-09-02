HABER

CHP İstanbul'a kayyum atandı! Gürsel Tekin "CHP'liler yönetecek" dedi, Erkan Narsap'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı gündem oldu

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edilip, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme, partinin yönetimini devralmak üzere 5 kişilik kayyum heyeti atadı. Heyette yer alan Gürsel Tekin, “CHP’yi CHP’liler yönetecek” açıklamasıyla dikkat çekti. Kayyum üyelerinden Erkan Narsap’ın ise Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştığı fotoğrafı gündem oldu.

Devrim Karadağ

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP il kongresinin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca 5 kişilik bir heyetin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

5 KİŞİLİK HEYET KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA: "CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Kayyum olarak atanan isimlerden olan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş'a konuştu. Söz konusu kararı televizyondan öğrendiğini söyleyen Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek." dedi.

KAYYUM OLARAK ATANAN İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kayyum olarak atanan bir diğer isim olan Erkan Narsap'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çekildiği ve yapmış olduğu paylaşım da dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'YLA İLGİLİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Narsap'ın söz konusu paylaşımında "Mücadeleden ve direnmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Senin onurlu bir yoldaşın olabildiysem ne mutlu bana" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

