Bakan Hakan Fidan: "Karadeniz'deki saldırılar güvenliği ve ticareti etkiliyor! Bu çok korkutucu"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden barış görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Fidan, "Rusya'nın olumlu tutumu var. Ben yakında Ukrayna'nın da olumlu bir pozisyon koyacağını düşünüyorum" dedi. Fidan, Karadeniz'deki gemi saldırılarıyla ilgili olarak, "Savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor. Bu saldırılar seyir güvenliğini ve ticareti etkiliyor. Bu çok korkutucu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Rusya-Ukrayna barışına yönelik yoğun çabalar sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Fidan, şartlar ne olursa olsun bir masa etrafında bir araya gelindiği sürece barış adına ortak nokta bulunacağını belirtti.

"RUSYA'NIN TUTUMU OLUMLU, UKRAYNA'NIN DA OLUMLU OLACAĞINA İNANIYORUM"

Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı;

"Şartlar ne kadar kötü olursa olsun uzlaşma niyetiyle masa etrafındaysanız bir yerde buluşursunuz. Rusya'nın olumlu tutumu var. Ben yakında Ukrayna'nın da olumlu bir pozisyon koyacağını düşünüyorum.

"KARADENİZ'DEKİ SALDIRILAR SAVAŞ COĞRAFYASININ GENİŞLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Karadeniz'de gemilere saldırılar savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor. Bu saldırılarseyir güvenliğini ve ticareti etkiliyor. Bu çok korktucu."

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINA KATILDI

Diğer yandan Bakan Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile Brüksel’de görüştü.

03 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

