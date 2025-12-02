HABER

Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Çumra Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılıyor

Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Mehmet Aydın’ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Mehmet Aydın’ın rozetinin AK Parti’nin çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

5 BELEDİYE BAŞKANI DAHA GEÇMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AK Parti’ye geçmiş olacak.

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
