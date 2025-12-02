HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

İmamoğlu'nun davası TRT'den canlı yayımlansın teklifi TBMM'de oylandı: Devletin zirvesi 'yeşil ışık' yakmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li isimlerin davalarının TRT'de canlı yayımlanması teklifi TBMM'ye sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İmamoğlu'nun davası TRT'den canlı yayımlansın teklifi TBMM'de oylandı: Devletin zirvesi 'yeşil ışık' yakmıştı
Mustafa Fidan

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlatılan ve birçok CHP belediyesini de kapsayan soruşturmalar sürerken, İmamoğlu'nun davasının TRT'de canlı yayımlanmasıyla ilgili teklif TBMM'de oylandı.

İmamoğlu nun davası TRT den canlı yayımlansın teklifi TBMM de oylandı: Devletin zirvesi yeşil ışık yakmıştı 1

İMAMOĞLU'NUN TRT TEKLİFİ AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

19 Mart'ta başlayan operasyonla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu tutuklu CHP isimlerin duruşmalarının TRT’de yayımlanması için peş peşe çağrılar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de öneriye 'yeşil ışık' yakmıştı. Söz konusu talebe ilişkin önerge CHP tarafından bugün Meclis’e sunuldu ve oylandı.

Teklif, TBMM oylamasında AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

CHP, İBB soruşturması kapsamındaki davaların TRT’den canlı yayımlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine taşımıştı.

İmamoğlu nun davası TRT den canlı yayımlansın teklifi TBMM de oylandı: Devletin zirvesi yeşil ışık yakmıştı 2

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP lideri Bahçeli'nin, davanın TRT'den canlı yayınlanması çağrısına destek vermesine ilişkin olarak "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur" dedi

İmamoğlu nun davası TRT den canlı yayımlansın teklifi TBMM de oylandı: Devletin zirvesi yeşil ışık yakmıştı 3

BAHÇELİ "TRT'DE CANLI YAYIMLANMALIDIR" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önceki grup konuşmalarında İstanbul’daki yargılamalara işaret ederek, “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” çağrısında bulunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik gün geldi, tüm gözler Meclis'te Kritik gün geldi, tüm gözler Meclis'te
02 Aralık 2025
02 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtıBüyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı
14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı!14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP dava trt
En Çok Okunan Haberler
Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.