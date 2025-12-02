İmamoğlu'nun davası TRT'den canlı yayımlansın teklifi TBMM'de oylandı: Devletin zirvesi 'yeşil ışık' yakmıştı

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlatılan ve birçok CHP belediyesini de kapsayan soruşturmalar sürerken, İmamoğlu'nun davasının TRT'de canlı yayımlanmasıyla ilgili teklif TBMM'de oylandı.

İMAMOĞLU'NUN TRT TEKLİFİ AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

19 Mart'ta başlayan operasyonla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu tutuklu CHP isimlerin duruşmalarının TRT’de yayımlanması için peş peşe çağrılar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de öneriye 'yeşil ışık' yakmıştı. Söz konusu talebe ilişkin önerge CHP tarafından bugün Meclis’e sunuldu ve oylandı.

Teklif, TBMM oylamasında AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

CHP, İBB soruşturması kapsamındaki davaların TRT’den canlı yayımlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine taşımıştı.

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP lideri Bahçeli'nin, davanın TRT'den canlı yayınlanması çağrısına destek vermesine ilişkin olarak "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur" dedi

BAHÇELİ "TRT'DE CANLI YAYIMLANMALIDIR" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önceki grup konuşmalarında İstanbul’daki yargılamalara işaret ederek, “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” çağrısında bulunmuştu.