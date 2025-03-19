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  4. CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu tepkisi: Esas güç millettir ve sonunda millet kazanır

CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu tepkisi: Esas güç millettir ve sonunda millet kazanır

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2025 08:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır” dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu tepkisi: Esas güç millettir ve sonunda millet kazanır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"DARBE GİRİŞİMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

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Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır. Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
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