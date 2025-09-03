CHP lideri Özgür Özel'den İstanbul'a kayyum sonrası ilk miting: "Artık kimsenin mazbatasının garantisi yok"

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bugünkü adresi Zeytinburnu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'nin iptal edilmesi ve kayyum atanması sonrası düzenlenen ilk mitingde, "Kötülükte el yükseltiyorlar, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki, biz kararı alır kayyumları atarız, CHP'yi susturur, sindiririz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ, MİTİNGDE KONUŞTU: "KÖTÜLÜKTE EL YÜKSELTİYORLAR"

Tutuklı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Zeytinburnu mitingine katılan CHP Lideri Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Zeytinburnu'nun İstanbul'un iradesine sahip çıkan, kullandığı oya sahip çıkan seçtiği yöneticiye sahip çıkan, seçtiği il başkanına, seçtiği belediye başkanlarına sahip çıkan mert insanları, cesur insanları hepiniz hoş geldiniz.

Kötülükte el yükseltiyorlar, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki, 'biz kararı alır kayyumları atarız, CHP'yi susturur, sindiririz'. Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun. Ey Erdoğan, bu meydana bir bak bakalım, bu meydan korkuyu evde bıraktı."

"ARTIK KİMSENİN MAZBATASININ BİR GARANTİSİ YOK"

Bu yargı Türkiye'yi kirli bir yola soktu. Artık kimsenin mazbatasının bir garantisi yok. Kazanılan seçimin önemi yok. Eldeki belgenin önemi yok. Bir asliye hukuk mahkemesini ikna eden bugüne kadar İstanbul İl Kongresi'ne ve kurultayımıza dokuz kere asliye hukuklarda tedbir talep ettiler. Dokuz hakim bu aşamada tedbir demek karar demektir. Yanlış iştir deyip bu talepleri reddetti. 10'cusunu buldular.

"TEHDİT ALTINDA OLAN SADECE MUHALEFET PARTİLERİ DEĞİLDİR"

Kendi istedikleri kumpası kurdular. Ama Türkiye'de seçim hukukunu, serbest seçimleri askıya aldılar. Tehdit altında olan ben, sosyal medyadan paylaşım yapan arayarak bizle düşüncelerini ileten muhalefet partilerinin her bir sayın genel başkanına şükranlarımı sunuyorum. Ancak tehdit altında olan sadece muhalefet partileri değildir.

"BU VİCDANSIZLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Topyekün çok partili rejimdir. Seçimli yarışlardır. Karşımızda kaybedince gitmeyen, yetkiyi gasp eden, hukuku gasp eden, demokrasiyi gasp eden bir rejim vardır. Bu vicdansızlığa teslim olmayacağız.