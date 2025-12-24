HABER

CHP lideri Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanvekili Salar ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

ÖZEL'DEN SALAR'A SARAN TELEFONU

Soruşturmayla ilgili bilgi alan CHP lideri Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran’a, bu kez jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltı işlemi yapılmasını provakatif ve düşmanca bulduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Özel, konuyu yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

