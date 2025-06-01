CHP lideri Özgür Özel "Gizlilik kararı var" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi: "Bu işin aslını nereden biliyorsun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde konuştu. İmamoğlu'na yönelik operasyon dosyasında gizlilik kararı olduğunu aktaran Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek "Kimsenin bilmediği dosyayı nasıl İspanya Başbakanına anlatıyorsun?" dedi.

'AHTAPOT' VE 'PIKACHU' DA MİTİNGDE YER ALDI

Antalya mitinginde İmamoğlu protestolarına katılan 'Pikachu' ve İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarında tartışma konusu olan 'ahtapot' karakterleri de yer aldı.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Toros dağlarına bakın orada bir duman tutuyor, tek bir ocak yanıyorsa, biz de biliriz ki kimse bizi yenemez. Umut Toroslardadır. Ne zamanki güneşin doğuşu yakındır o zaman gösterir kendini. İşte Ekrem Başkan'da şuanda alacakaranlıkta 74 gündür zindanda tutuluyor. Ama biliyorsunuz ki her kötü günün güzel bir yarını vardır. Ekrem Başkan bizim çoban yıldızımızdır. Günü geldiğinde öyle bir parlayacak ki zalimlere karşı. Selam olsun Silivri'ye. Ekrem Başkan Kepez Meydanını görüyor. Peki Erdoğan sen görüyor musun Kepez Meydanını.

Sen dalga dalga operasyonlarla rakiplerini korkutacağını sandın. Sen üzerimize yürüdükçe omuzlarımıza yeni omuzlar ekleniyor. Bu millet emanete sahip çıkıyor. Demokrasiyi, sandığı... Atatürk'ten aldığını sana kaptırmadı, kaptırmayacak.

Artık eski siyaset yok, artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya, AK Parti'nin kalesidir. Ne de İzmir CHP'nin kalesidir. Güzel Antalya milletin kalesidir. CHP'ninde kalesi millete feda olsun. Artık kutuplaşma, şeytanlaştırma sona ersin. Bu millet huzur ve kardeşlik istiyor. Bu millet yokluktan ve yoksulluktan bıkmış.

Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar var. Olsaydı üç savcının, üç gizli tanığın arkasına sığınmazdı. Herkes bilsin ki bunlar bir avuçtur. Bir avuç insan bugün güzelim ülkeye ihanet etmektedir. Onlar bir avuç insansa biz milyonlarız.

Kendisiyle ilgili her konuda sözün ve iradenin sahibi millettir. Eğer iktidar buna karışmaya çalışırsa millet gerçek meclistir. Biz birileri gibi salon siyasisi değil millet siyasisiyiz. Biz pazardan meydandan kaçmayız. CHP sokaktadır, milletiyle omuz omuza iktidara yürümektedir.

"EKREM BAŞKAN NE ZAMAN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI O ZAMAN CUNTAYI KURDULAR"

Ekrem Başkan, 6 yıllık görev süresinde hiç olmadığı kadar denetim gördü. Sayıştayın denetimlerinin hepsinden teker teker geçtik. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. İşte o zaman cuntayı kurdular, darbe planlarını öne çektiler. Önce 18 Mart'ta 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Bunu yurt dışından gelenlere anlatınca inanamıyorlar.

"DÜNÜN MAĞDURU OLAN ERDOĞAN BUGÜNÜN ZALİMİDİR"

"Ben Ekrem Başkan'dan değil 24 tane arkadaşından birinden bahsedeceğim. Kişi o dönem diplomasını almış ve yüksek lisans yapıp yurt dışında doktora yapmış, Türkiye'de Galatasaray Üniversitesinde bölüm başkanı olmuş ve dünya kadar öğrenci okutmuş, ancak bir anda lise mezunu olmuş. Nasıl olmuş? Çünkü o dekanın kusuru çok çalışmak, okumak, başarmak. Tek kusuru Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı olmakmış. Sadece Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için bir dekanı lise mezununa çeviren biriyle karşı karşıyayız."

"Erdoğan kendisine yapılmayan zulmü Ekrem Başkan'a yapıyor. Dünün mağduru olan Erdoğan bugünün zalimidir. Tarihe bugünün zalimi olarak kazınmıştır. Bunu unutmayız, unutturmayız.

"5 DEĞİL 55 DALGA YAPSANIZ DA BU MİLLETİ TESLİM ALAMAYACAKSINIZ"

74 günün sonunda köşeye sıkıştılar, panik içindeler. Bundan çıkabilmek için iftara atıp kurtulmanın peşindeler.

Son olarak, 5. dalgada 47 kişiyi daha gözaltına aldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız sevgili Hakan Bahçetepe'yi, Adana Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aykut Erdoğdu'yu da yalan ve iftiralarla gözaltına aldılar. 5 değil 55 dalga yapsanız da bu milleti teslim alamayacaksınız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gencecik kardeşlerimize bunları yapanlar bilsinler ki bizim birbirimizle bağımız siyaset bağı ve çıkar bağı değildir. Bizim bağımız bir mücadeleyi birlikte verebilmenin bağıdır.

"HODRİ MEYDAN"

Erdoğan'a Antalya'dan son çağrı; bu millet barış, iş ve aş istiyor. İleride yine kandırıldım dememek için güvendiğin 3 hukukçuyu görevlendir. Bu millet iftirayı da duysun cevabını da duysun. Hodri meydan

Yargı mensuplarına bir kez daha sesleniyorum. Bu millet sizin doğru, vicdanlı, cesur kararlarınızın arkasında duracaktır. Tarihte olduğu gibi hukukun yanında duranlar şerefleriyle tarihe geçecekler. Hukukun peşinden gidin, suç işleyenlere değil millete yoldaş olun.

ÖZEL, ERDOĞAN'A SESLENDİ: "SEN BU İŞİN ASLINI NEREDEN BİLİYORSUN?"

Çıkmış hala suç örgütü diyor ahtapot diyor, dostum İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İstanbul'daydı orada 81 ülkeden 89 partinin temsilcileri hep birlikte İmamoğlu'na özgürlük diye "Free İmamoğlu" pankartı kaldırdı. Erdoğan bunu görmüş, rahatsız olmuş. Ey Erdoğan, sen bu davanın ne savcısısın ne hakimisin. Bu davada gizlilik kararı var sen bu işin aslını nereden biliyorsun? Kimsenin bilmediği dosyayı nasıl İspanya Başkanına anlatıyorsun. İmamoğlu'na özgürlük demek ve bunu savunmak cesaret işidir. Senin söylediklerine inanmak ise acizliktir.

Gelelim senin ahtapotuna kendisine grup toplantısına ahtapot göstermiştim. Geçen hafta İzmir'i izlediniz mi? Bir hafta boyunca mitingdeki video konuşuldu. Şimdi 1 ay boyunca konuşsunlar.

"AHTAPOT SARAYDA"

Ahtapot sarayda, ya Erdoğan, öyle iftirayla ahtapot ararsan gerçek ahtapotu Antalya'da görürsün. Ellerinin uzandığı her yerde yapılan yolsuzlukları da teker teker hesabını soracağız. Mahkeme önünde hesap verecekler.

"TÜRKİYE'DEKİ HERKES CEBİNDEN 27'ŞER BİN LİRA KAYBETTİ"

19 Mart darbesi maalesef bir kara delik gibi herkesi yutuyor. Sadece sattıkları döviz rezervi 60 milyar doları aştı. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. Türkiye'deki herkes cebinden 27'şer bin lira kaybetti, hepimiz kaybettik. Bu paranın sadece 10 da biri emeklileri, 14 bin TL değil 30 bin TL verebilirdik 10 yıl boyunca. Çiftçilerin borçlarını kapatır üzerine de para verebilirdik. Öğretmenleri atayabilir ve 3 yıllık maaşlarını verebilirdik. 12 milyon işsizimize 15 er bin TL işsizlik maaşı verebilirdik. KYK bursu ile 3 bin TL alan öğrencilerimize 30 bin TL burs verebilirdik. Ama bu parayı Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için harcadılar. Bu milletin hakkını da söke söke alacağız inşallah.

"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NİN REKTÖRÜ PIRIL PIRIL GENÇLERE MEZUNİYET TÖRENİ YAPTIRMADI"

Akdeniz Üniversitesi'nin göbeğinden saraya bağlı rektörü bu pırıl pırıl gençlere mezuniyet töreni yaptırmadı. Biz onlara görülmemiş bir mezuniyet töreni yapmaya kep törenini yaptırmaya geldik. Gençlere özgürlük ve iyi bir gelecek istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi sizlerle gurur duyuyoruz.Kendi diploması olmayan bir rektör atamış, o rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş. Biz bu kardeşlerin her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

"YARIN SANDIK GELSE EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLUR"

“Saraylarında yerin 7 kat dibindeler, sıcak salonundan ayrılmayanlar, insan içine çıkamıyorlar. Erdoğan’ın partisi yüzde 30’un altına düştü. Yarın sandık gelse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olur. Milletin iktidarını geciktirebilirler ama asla engel olamazlar. Yarışalım, millet kararını versin. “

“Meşruiyeti kalmamış iktidar meydanlarda istifa sesleri duyar. Bir de anayasa yapacakmış. Sen anayasa yapmadın ki. Bu anayasa zaten Kenan Evren ile Erdoğan’ın ortak anayasasıdır. Bu millet 19 Mart darbecileri ile anayasa yapmaz. Bu iktidar, yağmursuz bulut gibi gökyüzünü karartıyor ama millete bir damla su düşürmüyor.”