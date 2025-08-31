CHP lideri Özgür Özel "İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sinop'ta halka sesleniyor. Özel, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santralle ilgili olarak "Nükleer santrali o isteyen tek kişiye rağmen yaptırmayacağız" dedi. Balıkçılıkla ilgili sorunun çözümü için Özel, Denizcilik Bakanlığı'nın kurulacağını ifade etti.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"YAPTIRMAYACAĞIZ"

"Nükleer santrali o isteyen tek kişiye rağmen yaptırmayacağız. Bu güzel kent, bu iktidarın yapmadıklarıyla sosyal ekonomik gelişmişlikte en geride kalmış. Bu şehir rakamlara göre emeklilerden oluşan, gençlerini kaybeden bir şehre dönüşmüş durumda.

Türkiye'de gündemde olan en pahalı ve en yavaş interneti olmamız. Dünyada kadar köyde internet yok, cep telefonu ağında sorun var ama dünyanın en pahalı interneti de, en pahalı etini de bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor.

"DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULACAK"

Türkiye'de balıkçılıkla ilgili 7-8 bakanlığın farklı farklı düzenlemeleri var. İktidara geldiğimizde açıklanan ilk bakanlar kurulunda Denizcilik Bakanlığı olacak ve bu sorun sadece bu bakanlık tarafından çözülecek.

100 yıl önce olduğu gibi Türkiye'yi ayağa kaldırmaya geliyoruz. Bu hafta içinde 88 bin TL olarak ilan etti yoksulluk sınırını. Bu rakamı CHP açıklamıyor. Bu rakamı Türk-İş açıkladı.

"ÖNCELİĞİ ZENGİNİ ZENGİN ETMEKTİR"

Bu ülkeden verginin yüzde 65'i dolaylı vergi. Fabrikatör aracına aynı vergiyi ödüyor, işçi mobiletine benzin alırken de aynı vergiyi ödüyor. Kazanandan değil yani harcanandan topluyorlar. Bu iktidardan iş alan 42 şirketten 37 tanesi hiç vergi ödemedi. KKM güya bitti, maliyeti 60 milyar dolar. Bu milletin sırtından kodamanlara para aktardılar. Emekliye bir asgari ücret verelim dedim ya, o paranın 50 katını KKM'ye verdi. Siyaset öncelik belirleme işidir. Tayyip Bey'in önceliği zengini zengin etmektir. Söz veriyorum yapılacak ilk seçimlerde CHP iktidar olacak. Asgari ücretliye, emekliye, çiftçiye, size sahip çıkacak. Ey Erdoğan 28,5'tan 29 Erdoğan seni orada oturtmam.

"10 BİN TL DESTEK VERECEĞİZ"

Kazandığı para, asgari ücret veya en düşük memur maaşı altında olan ailelerin çocuklarına 10 bin TL okula dönüş desteği sağlayacağız.