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CHP lideri Özgür Özel: "İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var"

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Amasya'da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi düzenledi. Amasya Anıt Meydanı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aynı İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var. Bu yüzden bu akşam Amasya'daki mitingimizi Adıyaman izliyor, Antalya izliyor, Adana izliyor" dedi.

CHP lideri Özgür Özel: "İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var"
Mustafa Fidan

CHP'nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin bugünkü adresi Amasya oldu. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğu'nun mektubunun da okunduğu mitingde konuşan CHP lideri Özel, CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili, "İradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var" ifadelerini kullandı.

Amasya Anıt Meydanı’ndaki mitingde konuşan Özel, şunları söyledi:

"BURAYA ADALET İÇİN ÖZGÜRLÜK İÇİN AMASYA'DAN GÜÇ ALMAYA GELDİK"

"Bugün buraya Amasya'dan güç almaya, cesaret almaya geldik. Bugün buraya özgürlükler için, adalet için Amasya'dan güç olmaya geldik. Buraya geldiğimde, hapsettikleri bir sonraki Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun resimleri karşıladı beni.

Aynı İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var. Bu yüzden bu akşam Amasya'daki mitingimizi Adıyaman izliyor, Antalya izliyor, Adana izliyor. Biriz, birlikteyiz, dayanışma içindeyiz."

CHP lideri Özgür Özel: "İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var" 1

"HALKIN GÖZÜNDEN DE GÖNLÜNDEN DE..."

"Halkının gözünden ve gönlünden düşmüş bir iktidar var artık. Zirai don olayından sonra Amasya görmezden gelindi, sorunları görmezden gelindi. Amasyalı çiftçinin ihtiyaç duyduğu paranın 1333 katını belediyelerimize yaptıkları darbeler sonrası ekonomiyi dizginlemek için harcadılar."

CHP lideri Özgür Özel: "İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var" 2

"Siz AK Partililerin toplum içine girdiklerini görüyor musunuz? Hiç çarşı pazar geziyorlar mı, halka hal hatır soruyorlar mı? Hayır! O zaman ne işleri var bunların iktidarda? Değiştirelim gitsin.

Şimdi hükümet var ama yok. İstifa etmek istese onay almak zorunda."

"ŞUNU GÖRDÜK Kİ MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"

"19 Mart'ta darbe girişimine kalkıştı. O günden beri insanları Saraçhane'ye çağırdık. Milyonlar geldi. Maltepe'ye çağırdık 2 milyon üzerinde insan geldi. Sonra çıktın Anadolu'yu şehir şehir dolaştık. Bugün geldik Amasya'ya. Şunu gördük ki millet iradesine sahip çıkıyor. "

"BURADAN O SAVCIYA DİYORUM Kİ..."

"Diğer yandan elindeki güçle milli iradeyi gasp etmeye çalışanlar var. Egemenliği milletten alıp yargıya devretmek isteyenler, yargı eliyle nizam yapmak isteyen ve millete kafa tutmak isteyenler var. Millet diyor ki "İstanbul'u Ekrem İmamoğlu" yönetecek, savcı diyor "olmaz". Buradan o savcıyı atayana da o savcıya o yetkileri verene de diyorum ki patron millettir ve millet ne derse o olur."

CHP lideri Özgür Özel: "İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var" 3

"BİR SUÇ MAKİNASI ÜZERİNDEN CHP'YE İFTİRA ATTILAR"

"Beleidye başkanlarımıza, parti mensuplarımıza Aziz İhsan Aktaş gibi savcının suç örgütü üyesi dedikleri isimlere iftira attırıp hapsettiler. Gidin bakın Aziz İhsan Aktaş gibi isimler kimlerle çalışmış, ne işler yapmış?

Yapılan iş ne yolsuzluk soruşturması ne de ortada yolsuzluk vardır. Bir suç makinası üzerinden CHP'ye iftira atmak vardır ortada yalnızca. Buna izin vermeyeceğiz. "

"OTOKRASİ Mİ DEMOKRASİ Mİ MÜCADELESİ"

Bu mücadele artık otokrasi mi demokrasi mi mücadelesidir. Herkes tarihteki yerini doğru almalıdır. Devletin onurlu ve şerefli savcılarını, bürokratlarını, siyasetçilerini tarihin doğru yerde durmaya, bu milletin iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum.

Buradan büyük bir cesaret ve kararlılıkla şunu diyorum ki, başkanlarımıza kaşrı yapılanlar kanunsuzdur. İzmir'de Antalya'da İstanbul'da üstümüze geliyorlar. Sabahları şafak operasyonu, geceleri tutuklamalarınızla gelin. Gerçeği değiştiremeyeceksiniz."

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Ekrem İmamoğlu Amasya Özgür Özel CHP
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