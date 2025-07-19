HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özgür Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi günü işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Karaismailoğlu'na "Kayyumcu çırağı" diyen Özel, "Trabzonlu olacaksın, burada siyaset yapacaksın, Trabzon'un evladı 3 kere İstanbul'u kazanacak, onun yerine kayyum olarak gelmeye çalışacaksın. Yazıklar olsun be... Trabzonlu senin gibi yapmaz, utanmaz adam..." ifadelerini kullandı. Ayrıca Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası geldi.

CHP lideri Özgür Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi günü işaret etti
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen mitingte konuşuyor. Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na 'Kayyumcu çırağı' diyerek yüklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

CHP lideri Özgür Özel den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi günü işaret etti 1

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Burada yaşadığımız mesele normal siyasi mesele değildir. İşlerine gelmeyince demokrasi treninden iniyorlar. Erdoğan bu meydana geliyor. En son 68 bin kişi izlemiş. Biri şu meydanı Erdoğan'a göstersin. Adım atılacak yer kalmadı, Ey Erdoğan... Gör bakalım Trabzon ne olmuş. Bu meydanda şu an 120 bin kişiyiz ve diplomanı sorguluyoruz Erdoğan.

"KOYALIM HESABI ORTAYA"

Yüksek mevkilerde Trabzon'a hayrı olmayan kişiler var. Trabzon yatırım almak, işsizlikten kurtulmak istiyor, dinleyen yok. Koyalım hesabı ortaya Trabzon yolsuzluk yapanı da görsün, hizmet yapanı da görsün.

Fındığı yerli üretiyor, yabancı kazanıyor. 11 yıldır fındıkta gelir desteğini artırmadılar. Bu sene kahverengi kokarca bahçeleri vurdu. Bütün Karadeniz için sesleniyoruz, 250 TL'nin altı zulümdür, kabul etmiyoruz. Çay için 2 kere kanun teklifi verdik, reddettiler. Kanun olmadığı için taban fiyat yok.

CHP lideri Özgür Özel den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi günü işaret etti 2

Yıllardır oyunuzu alan, verginizi alan, hizmete gelince Trabzon'u unutanlar var. Erdoğan halkın içinden geldik dedi, insan içine karışmıyor. AK Parti zenginler kulübüne döndü. Aşırı kibrin partisine dönüştüler. Trabzon, bunların düşen maskelerini gördü.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NU HEDEF ALDI

Seçilemedikleri yere kayyumcu çırağı Adil Karaismailoğlu, İBB'ye kayyum olarak gelecek. Kayyumcu çırağı görüyor musun kalabalığı. Trabzonlu olacaksın, burada siyaset yapacaksın, Trabzon'un evladı 3 kere İstanbul'u kazanacak, onun yerine kayyum olarak gelmeye çalışacaksın. Yazıklar olsun be... Trabzonlu senin gibi yapmaz, utanmaz adam...

KABİNE VE MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI

Pazartesi kabine değişecekmiş, güya Mehmet Şimşek gidecekmiş, ama bence gitmez. İngiltere'de bir iş bulmuş, dinlenecekmiş. Darbecilikten emekli olunmaz hesap soracağız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e yanıt! "Burada bu konutları yine yapacağız"Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e yanıt! "Burada bu konutları yine yapacağız"
Husumetlisini namaz kılarken boğazını keserek öldürdüHusumetlisini namaz kılarken boğazını keserek öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan ile Uğurcan arasında gündem olan diyalog

Erdoğan ile Uğurcan arasında gündem olan diyalog

G.Saray'da bir yıldız gidiyor, diğeri geliyor...

G.Saray'da bir yıldız gidiyor, diğeri geliyor...

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Türkiye Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor! Ön otopsi raporu ortaya çıktı: "'Ölüm katılığını' hesaba katmamış"

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı

Putin'i kızdıracak sözler! Aliyev'den Ukraynalılara çağrı

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler

İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.