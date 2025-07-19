CHP lideri Özgür Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi günü işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen mitingte konuşuyor. Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na 'Kayyumcu çırağı' diyerek yüklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Burada yaşadığımız mesele normal siyasi mesele değildir. İşlerine gelmeyince demokrasi treninden iniyorlar. Erdoğan bu meydana geliyor. En son 68 bin kişi izlemiş. Biri şu meydanı Erdoğan'a göstersin. Adım atılacak yer kalmadı, Ey Erdoğan... Gör bakalım Trabzon ne olmuş. Bu meydanda şu an 120 bin kişiyiz ve diplomanı sorguluyoruz Erdoğan.

"KOYALIM HESABI ORTAYA"

Yüksek mevkilerde Trabzon'a hayrı olmayan kişiler var. Trabzon yatırım almak, işsizlikten kurtulmak istiyor, dinleyen yok. Koyalım hesabı ortaya Trabzon yolsuzluk yapanı da görsün, hizmet yapanı da görsün.

Fındığı yerli üretiyor, yabancı kazanıyor. 11 yıldır fındıkta gelir desteğini artırmadılar. Bu sene kahverengi kokarca bahçeleri vurdu. Bütün Karadeniz için sesleniyoruz, 250 TL'nin altı zulümdür, kabul etmiyoruz. Çay için 2 kere kanun teklifi verdik, reddettiler. Kanun olmadığı için taban fiyat yok.

Yıllardır oyunuzu alan, verginizi alan, hizmete gelince Trabzon'u unutanlar var. Erdoğan halkın içinden geldik dedi, insan içine karışmıyor. AK Parti zenginler kulübüne döndü. Aşırı kibrin partisine dönüştüler. Trabzon, bunların düşen maskelerini gördü.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NU HEDEF ALDI

Seçilemedikleri yere kayyumcu çırağı Adil Karaismailoğlu, İBB'ye kayyum olarak gelecek. Kayyumcu çırağı görüyor musun kalabalığı. Trabzonlu olacaksın, burada siyaset yapacaksın, Trabzon'un evladı 3 kere İstanbul'u kazanacak, onun yerine kayyum olarak gelmeye çalışacaksın. Yazıklar olsun be... Trabzonlu senin gibi yapmaz, utanmaz adam...

KABİNE VE MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI

Pazartesi kabine değişecekmiş, güya Mehmet Şimşek gidecekmiş, ama bence gitmez. İngiltere'de bir iş bulmuş, dinlenecekmiş. Darbecilikten emekli olunmaz hesap soracağız."