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CHP lideri Özgür Özel Pendik'te konuşuyor: "Telefon buldum diye sevinen budalalara sesleniyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te halka sesleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci bir telefonunun bulunmasıyla ilgili sürece değinen Özel, "O telefon zaten Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, İBB Başkanı olunca kasaya koyup beş yıldır hiç açmadığı telefon. Telefon buldum diye sevinen budalalara sesleniyorum, telefonu icat eden Grahambel bile sizin kadar sevinmedi." dedi.

CHP lideri Özgür Özel Pendik'te konuşuyor: "Telefon buldum diye sevinen budalalara sesleniyorum"
Mustafa Fidan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasının ardından başlayan 'Milli İrade' buluşmaları devam ediyor. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin altıncısı Pendik'te ev gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te halka sesleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci bir telefonunun bulunmasıyla ilgili sürece değinen Özel, "O telefon zaten Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, İBB Başkanı olunca kasaya koyup beş yıldır hiç açmadığı telefon. Telefon buldum diye sevinen budalalara sesleniyorum, telefonu icat eden Grahambel bile sizin kadar sevinmedi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te düzenlenen CHP mitinginde vatandaşa sesleniyor. Özel, "Biz demokrasiyi savunan bir anlayışa sahibiz. Niz cezalandıran anlayıştan değil, kusuru kendinde arayan anlayıştan geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"TELEFONU İCAT EDEN GRAHAMBEL BİLE SİZİN KADAR SEVİNMEDİ"

Özgür Özel'in Pendik mitingindeki konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Şimdi de "telefon bulduk, yeniden soruşturma açılacak" diyorlar. Buldukları telefon da Ekrem başkanın Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı,İBB Başkanı olunca özel kaleme teslim ettiği ve beş yıldır hiç açmadığı, içinde bir bilgi belge olmayan telefon. Şimdi bu telefon konusunu algı yönetimi için iki gündür gündeme getiriyorlar. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yalan söylüyorlar. Telefon buldum diye sevinen budalalara sesleniyorum, telefonu icat eden Grahambel bile sizin kadar sevinmedi. Ekrem başkan masumdur, ben de sonuna kadar kendisine kefilim."

"BU YANLIŞTAN DÖNÜN! YOKSA..."

"İktidara sesleniyorum. Bir hata yaptınız, bari geri dönün. Bu yanlıştan dönerseniz bir yanlıştan dönmüş olur, özür dilersiniz. Bu yanlıştan dönmezseniz bir darbeci olarak tarihe yazılır, cuntacı olarak kalırsınız. Israr ettikçe hem kendinizi hem milleti bitiriyorsunuz."

"Korkunun ecele faydası yok. Siz gidecekseniz, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak"

"O ESKİ MÜFTÜYE SÖYLÜYORUM"

"O eski müftüye söylüyorum. Kimse senin arkanda duramadı. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu partinin üyeleri Kocaeli'nde de var. Ya orada haddini bileceksin ya da senin peşini bırakmayacağız."

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA HAKİKATLİ BİR ARA ZAM ALACAĞIZ"

"TÜİK'e göre göre enflasyon rekamlarına bakınca Ocak ayında açılanan 22 bin TL asgari ücret şu an 19 bin TL'ye gerilemiş oldu. Yarından itibaren bütün işçi sendikası ve konfederasyonunu ziyaret takvimimize alıp, asgari ücrete temmuz ayında hakikatli bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik. "

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Anahtar Kelimeler:
Pendik Özgür Özel CHP miting
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