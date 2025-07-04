CHP lideri Özgür Özel, yapılan zamlar sonrası konuştu: "Anadolu tarihinde ilk defa görülmüş bir olay"

Memur maaşı zam oranı dün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur ile tarım emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 16,67 zam yapıldı.

Ayrıca, en düşük emekli maaşı 14.469 liradan 16.881 liraya yükseltildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede yapılan zamlar da konuşuldu. Özel, zamlarla ilgili sert konuştu.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU TARİHİNDE BİR İLK"

İşte açıklamalarından satır başları;

Emekliye 80 lira zam veriyor. Emekliye vermiş olduğu günlük 80 TL zamla bir tas mercimek çorbası içilemiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hatta Anadolu tarihinde maaşa bir tas çorbadan az zam yapıldığı ilk kez görülüyor.

Malum biz Saraçhane'de 100. gün 100 kara günü anlatmak üzere toplanmışken 1 Temmuz akşamı doğalgaza yüzde 25'lik bir zam yaptılar. Ve öyle bir şey ki, her şey bir yana. Yani ekonomistler diyor ki, doğrudan etkisi tam yarım puandır enflasyona.

Tabii harcandıkça ve tüketilecekse, bu doğrudan etkinin üstüne, sahadaki etkisi fiili etkisi de ölçülecek. Ama yapılan iş o kadar onur kırıcıdır ki, zaten TÜİK Enag'ın yani gerçek enflasyon rakamlarını ölçen akademisyenlerin ilan ettiğinin çok altında enflasyon rakamları ilan ediyor ve bunu ilan ederek Enag yüzde 68 bulmuşken yıllık enflasyonu, TÜİK yüzde 35 buluyor. Vatandaş zaten enflasyonun yüzde 100'den altında olduğunu çarşıda pazarda kabul etmiyor.

Biz Muhalefet Partisi diliyle yüzde 65 enflasyon var mı dediğimizde lafa bizim daha ağzımıza tıkıyor, geçen senenin iki katı diyor vatandaş.

"KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Yani sokaktaki enflasyon çocuk pijamasında, patateste, marulda yüzde 100 zaten. Vatandaşın kendisini etkileyen, asgari ücretliyi etkileyen enflasyon yüzde 80'in altında değil. TÜİK bunu yüzde 35 olarak hesaplıyor ve zamlar buna göre verilecek.

Bunda bile doğalgaz zammını 1 Temmuz'u bekletip milletin cebinden yüzde yarım daha çalmanın 38 lira daha çalmanın hesabını yapıyorlar. Bu olabilecek bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Onur kırıcı bir şey.

"EMEKLİ DEYİNCE, ASGARİ ÜCRETLİ DEYİNCE KAFA ÇEVİRİYORSUNUZ"

Ak Parti milletvekilleri gidip de sokakta insanların suratına nasıl bakacak? Asgari ücret teklifinin görüşmeden nasıl gidersiniz?

Bu yasa 15 gün içinde bu kanun 15 kere çıkar.

Milletvekili özlük haklarının adı geçince hemen kıpırdamaya başlıyoruz. Hiç kavga mavga kalmıyor Meclis'te. Emekli deyince, asgari ücretli deyince kafa çeviriyorsunuz. Komisyon toplanır, iki saat sürmez, iki gün sonra da Meclis'ten geçer."