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  4. CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.03.2025 16:56
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Saraçhane'deki gösteriler sonrasında Şehzadebaşı Camii ve haziresinde bazı alanlar zarar görmüştü. Bu olay sonrasında bir grup Şehzadebaşı Camii'nde iftar çağrısı yapmıştı. Sosyal medyada provokasyon iddiası gündem oldu. İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşen CHP heyeti, gerilimin artmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı.

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Günlerdir Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek gösterileri devam ediyordu.

VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

ISTANBUL---VALI-GUL-IZINSIZ-GOSTERILERDE_625808_185346

"HAKETTİKLERİ CEZALAR VERİLECEKTİR"

Vali Gül sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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CAMİDE İFTAR ÇARĞISI

Yaşananlar sonrasında sosyal medyada bir grup, Şehzadebaşı Camii'nde iftar açacaklarını ifade etti. Bu açıklama sonrasında provokasyon iddiası gündem oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşen CHP heyeti, Saraçhane'de iftar çağrısı üzerine gerilimin artmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı.

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