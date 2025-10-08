HABER

CHP listesinden seçilmişlerdi! 3 milletvekili daha AK Parti’ye mi katılıyor?

Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia daha konuşulmaya başlandı. CHP listesinden seçilip partilerinden istifa eden 3 milletvekilinin daha AK Partiye katılacağı iddia edildi. Bu isimlerin temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin olduğu konuşuluyor. İşte detaylar…

Millet İttifakı partilerinden toplam 39 aday, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listesinden Meclis’e girmeyi başarmıştı. DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3, İyi Parti ve Türkiye Değişim Partisi birer milletvekili çıkarmıştı. Meclis'e CHP listelerinden giren milletvekillerinin 14'ü ise partilerinden istifa etmişti. İstifa eden vekillerin bir kısmı AK Parti ve CHP'ye katılırken, bazı milletvekilleri ise bağımsız olarak kalmıştı.

2 İSİM BELLİ, ÜÇÜNCÜ İSİM BİLİNMİYOR

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e giren, fakat daha sonra partilerinden istifa eden milletvekillerinden ikisinin daha AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugüne kadar bağımsız milletvekili olarak Meclis'te bulunuyordu. Temurci ve Şahin'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Üçüncü ismin kim olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI DA AK PARTİ’YE KATILABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek. Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti’ye katılacağının netlik kazanmadığı, aynı gün bazı belediye başkanlarının da partiye katılabileceği öne sürülüyor.

