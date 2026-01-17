HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP listesinden seçilmişti! Bir vekil transferi daha... Burak Dalgın'ın İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Son genel seçimlerde CHP listesinden Meclis'e giren ve bir yıl önce DEVA Partisi'nden istifa eden Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi. İYİ Parti'ye katılacağı tarihin bile belli olduğu konuşulurken; Dalgın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

CHP listesinden seçilmişti! Bir vekil transferi daha... Burak Dalgın'ın İYİ Parti'ye mi katılıyor?
Devrim Karadağ

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille redderken, Balıkesir'de başka bir transfer iddiası gündeme geldi.

CHP LİSTESİNDEN MECLİS'E GİRMİŞTİ

DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden olan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 7 Ocak 2025’te partisinden istifa etmişti. Son genel seçimlerde CHP listesinden Meclis'e giren bir yıldır bağımsız vekil olan Dalgın’ın İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi.

CHP listesinden seçilmişti! Bir vekil transferi daha... Burak Dalgın ın İYİ Parti ye mi katılıyor? 1

İYİ PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Dalgın'ın, 18 Ocak’ta İYİ Parti'nin “eşitlik” sloganıyla yapacağı 4. Olağan Kurultayı’nda İYİ Parti yönetim kadrosuna katılacağı öne sürüldü.

Oda TV'nin ulaştığı İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz konuyla ilgili "Malumatım yok" yanıtı verdi.

Dalgın ise, "Konuyla ilgili yorum yapmayacağım" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 yaşındaki Atlas'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!17 yaşındaki Atlas'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldıAğrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Balıkesir CHP İYİ Parti DEVA Partisi
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.