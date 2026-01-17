CHP listesinden seçilmişti! Bir vekil transferi daha... Burak Dalgın'ın İYİ Parti'ye mi katılıyor?

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille redderken, Balıkesir'de başka bir transfer iddiası gündeme geldi.

CHP LİSTESİNDEN MECLİS'E GİRMİŞTİ

DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden olan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 7 Ocak 2025’te partisinden istifa etmişti. Son genel seçimlerde CHP listesinden Meclis'e giren bir yıldır bağımsız vekil olan Dalgın’ın İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi.

İYİ PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Dalgın'ın, 18 Ocak’ta İYİ Parti'nin “eşitlik” sloganıyla yapacağı 4. Olağan Kurultayı’nda İYİ Parti yönetim kadrosuna katılacağı öne sürüldü.

Oda TV'nin ulaştığı İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz konuyla ilgili "Malumatım yok" yanıtı verdi.

Dalgın ise, "Konuyla ilgili yorum yapmayacağım" dedi.