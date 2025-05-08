CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı 'dur' ihtarına rağmen polisin üzerine sürmüştü! O şoför hakkında yeni gelişme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelmişti. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istemişti.
Ancak aracı kullanan şoför "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürmüştü.
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında 23 Nisan'da 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum