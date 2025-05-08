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CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı 'dur' ihtarına rağmen polisin üzerine sürmüştü! O şoför hakkında yeni gelişme

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü "dur" ihtarına uymayarak aracını polis memurunun üzerine sürmüştü. Hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı 'dur' ihtarına rağmen polisin üzerine sürmüştü! O şoför hakkında yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelmişti. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istemişti.

Ancak aracı kullanan şoför "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürmüştü.

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3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında 23 Nisan'da 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Şoför Ankara CHP
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