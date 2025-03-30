CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı! Tanal'la görüldükleri iddia edilmişti... Açıklama geldi: "Bu gerçeği ifşa etmemin ardından kumpasla şahsımı hedef alıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Mart'ta Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında silahlı 2 şüphelinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, D.İ. (19) ve S.E. (25) adlı iki şüpheli yakaladı.

ÜST ARAMSINDA TABANCA, POLİS VE KORUMA ROZETİ BULUNAN CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst aramasında; 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheli D.İ. ve S.E. hakkında '5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet Kanunu' kapsamında toplamda 23 bin 954 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

TANAL'IN YANINDA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan şüphelilerin, Saraçhane gösterilerinde Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yanında görüldüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Tanal'dan açıklama geldi. Tanal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BU GERÇEĞİ İFŞA ETMEMİN ARDINDAN KUMPASLA ŞAHSIMI HEDEF ALIYORLAR"

"Bekçiye polis yeleği giydirildiğini kamuoyuna açıkladım. Bu gerçeği ifşa etmemin ardından şimdi de yeni bir kumpasla şahsımı hedef alıyorlar. Sahte kimlikli kişileri “korumam” gibi göstermeye çalışanlar, bu algı operasyonuyla hem beni yıpratmayı hem de hukuksuz uygulamaları örtbas etmeyi amaçlıyor.

"NE KUMPASLARINIZA GÖZ YUMARIM NE DE BASKILARINIZA BOYUN EĞERİM"

Merak etmeyin! Ne sizin kumpaslarınıza göz yumarım, ne de baskılarınıza boyun eğerim! Hukuksuzluğun olduğu her yerde insan hakları ve hukuk mücadelesini sürdüreceğim. Zulme sessiz kalmam, geri adım atmam!"