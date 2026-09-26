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CHP'nin Abant'taki değerlendirme toplantısının ikinci günü tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu Abant'taki yeni yasama yılı için düzenlediği milletvekili kampının 2. günü tamamlandı.

CHP'nin Abant'taki değerlendirme toplantısının ikinci günü tamamlandı

CHP TBMM Grubu'nun Bolu Abant'taki Değerlendirme Toplantısının ikinci günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti. Gün boyu süren toplantıda, grup başkanı ve grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ile grup yönetim kurulu kararlarının milletvekillerinin görüşüne sunulmasının yanı sıra, CHP grubunun bilişim altyapısı-bilgilendirme sunumu yapıldı, siyasi ahlak kanun teklifi üzerine görüş ve öneriler değerlendirildi, mali piyasalardaki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü, yerel yönetimler sunumu ve milletvekillerinin görüşleri alındı, değişen dünyada Türkiye ve CHP'nin çözüm önerileri sunumu yapıldı. Toplantı, Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekili eşleriyle ‘birlik ve beraberlik' fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP
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