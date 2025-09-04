HABER

CHP'nin Ataşehir ilçe kongresi yapılmayacak! İlçe Seçim Kurulu'ndan karar geldi

CHP'nin Ataşehir İlçe Kongresi hakkında bir gelişme yaşandı. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin yapılamayacağına karar verdi.

Hazar Gönüllü

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, mahkeme kararını gerekçe göstererek CHP'nin Ataşehir İlçe Kongresi'nin yapılmamasına karar verdi.

KARAR AÇIKLANDI

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, "39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir."

Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu,

Bilgilerinize rica olunur."

