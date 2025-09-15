HABER

CHP'nin en kritik günü! Hem mevcut yönetimin hem Kılıçdaroğlu'nun gözü mahkemede... İşte masadaki tüm senaryolar

CHP'nin son zamanlardaki en önemli gündem konusu olan kurultay tartışmaları bugün sonlanabilir. Mahkemeden çıkacak sonuç hem mevcut Özel yönetimini hem de eski Kılıçdaroğlu yönetimini yakından ilgilendiriyor. Mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu eski görevine geri dönecek. Peki masada hangi senaryolar var? Hangi ihraçlar gündemde? İşte kritik dava ve olası yol haritaları...

Ufuk Dağ

CHP'de beklenen tarih geldi çattı. Tartışmalı kurultay duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak. Parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. İşte masadaki tüm senaryolar...

MAHKEMEYİ TANIMAYACAKLAR

Sabah'ta yer alan bilgilere göre parti yönetimi, mutlak butlan kararı halinde mahkemeyi tanımayacak ve genel merkezi teslim etmeyecek. Dünkü miting için Ankara'ya getirilen gençlik kolları üyelerinin de parti binası önüne kalkan yapılacağı iddia ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA İZİN VERİLMEYECEK

Ayın 21'inde olağanüstü kurultay olduğunu dile getiren parti kurmayları, gerekirse 6 gün boyunca genel merkezde yatıp kalkacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze girişine izin vermeyeceklerini dile getiriyor.

KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLEBİLİR

Mutlak butlan kararı durumunda Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Olası senaryoda parti yönetiminin, vakit kaybetmeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek için harekete geçeceği de iddialar arasında yer alıyor. Ancak böyle bir adımın, partide toplu istifaları da beraberinde getirebileceği aktarılıyor.

HANGİ YOL İZLENECEK?

Genel merkezde ortaya çıkması muhtemel büyük kaos sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun bir süre kendi ofisinden süreci yöneteceği, gerginliğin azalması sonrası ise parti binasına gelebileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, yeniden partinin başına geçmesi halinde 81 il başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları ile toplu görüşmeler yaparak, "Tarafını seçin" mesajı verecek. Bu süreçte de partide yine büyük kırılmaların yaşanması bekleniyor.

2 İSİM RADARA GİRDİ

Parti yönetiminin mahkeme kararıyla el değiştirmesi halinde CHP'de yeni bir ihraç dalgasının başlaması öngörülüyor.

Bu kapsamda, uzun süredir medya eliyle Kılıçdaroğlu'na yönelik linç kampanyası yürüten parti yöneticilerinin hızla ihraç edileceği iddia ediliyor. Listenin başındaki isimlerin ise genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek ile Burhanettin Bulut olduğu belirtildi.

TUTUKLU CHP'LİLER

Yolsuzluk soruşturmalarında adı bariz delillerle ve itiraflarla ön plana çıkan isimlerin de yine partiden atılacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun net bir tutum takınacağı ve bazı tutuklu belediye yetkililerine yönelik olarak 'Aklanın öyle gelin' stratejisi ile hareket edeceği bildirildi.

KURULTAY 1 YIL BEKLEYEBİLİR

21 Eylül'de olağanüstü kurultayın toplanmasını yanlış bulan Kılıçdaroğlu'nun, 1 yıllık bir süre zarfında kongre takvimini sıfırdan başlatarak partiyi olağan kurultaya taşımak istediği de aktarıldı.

MASADA HANGİ SENARYOLAR VAR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün verebileceği beş olasılık öne çıkıyor: Duruşmanın ertelenmesi; ertelenirken mevcut yönetimin tedbiren görevden alınması; mutlak butlan kararıyla eski yönetimin göreve dönmesi; çağrı heyeti atanması veya mahkemenin görevsizlik kararı vermesi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay davasından çıkacak olası mutlak butlan kararı ihtimaline karşı yol haritasını belirledi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi ile yaptığı değerlendirmelerde, mahkemenin kurultayı iptal etmesi durumunda göreve geri dönme sinyali verdiği kaydedildi.

Göreve gelince ilk iş olarak ise Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında sanık olan parti üyelerini geçici olarak partiden uzaklaştıracağı ve söz konusu isimlere "Aklanın da gelin" diyeceği belirtiliyor.

