CHP'nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu paylaşımı! Tepki yağdı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkeze gitti ve bayramlaşma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada kendisini destek verenlere seslenerek, 'arınma' vurgusu yaptı.

Aynı dakikalarda Özgür Özel de Güvenpark'ta kendisini destekleyenlere seslendi ve büyük bir kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü. CHP'de mutlak butlan krizi sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

CHP'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Kılıçdaroğlu ekibi CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını da kontrol etmeye başladı. CHP'nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu ekibinin ilk paylaşımı geldi.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde genel merkezimizde düzenlenen halkla bayramlaşma programında yurttaşlarımıza seslendi" ifadesine yer verildi.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Paylaşıma kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi. Birçok kullanıcı yaptıkları "Genel Başkanımız Özgür Özel'dir" yorumuyla Kılıçdaroğlu ve ekibini ciddi şekilde eleştirdi.