HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu paylaşımı! Tepki yağdı

Mahkeme kararı ile CHP'nin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi sosyal medyada ilk paylaşımı yaptı. Paylaşıma kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi.

CHP'nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu paylaşımı! Tepki yağdı
Melih Kadir Yılmaz

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkeze gitti ve bayramlaşma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada kendisini destek verenlere seslenerek, 'arınma' vurgusu yaptı.

Aynı dakikalarda Özgür Özel de Güvenpark'ta kendisini destekleyenlere seslendi ve büyük bir kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü. CHP'de mutlak butlan krizi sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

CHP nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu paylaşımı! Tepki yağdı 1

CHP'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Kılıçdaroğlu ekibi CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını da kontrol etmeye başladı. CHP'nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu ekibinin ilk paylaşımı geldi.

CHP nin Instagram hesabından Kılıçdaroğlu paylaşımı! Tepki yağdı 2

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde genel merkezimizde düzenlenen halkla bayramlaşma programında yurttaşlarımıza seslendi" ifadesine yer verildi.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Paylaşıma kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi. Birçok kullanıcı yaptıkları "Genel Başkanımız Özgür Özel'dir" yorumuyla Kılıçdaroğlu ve ekibini ciddi şekilde eleştirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyorGüroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor
Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralıAdilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.