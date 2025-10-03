CHP'nin İstanbul il kongresini yapılacağı yer ve tarihi belli oldu

CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarihe çevrilmişti. CHP Genel Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kongrenin yeri ve tarihi açıklandı.

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin, 19 Ekim Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde toplanacağını bildirdi.

19 EKİM'DE İBB HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ'NDE YAPILACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi'nin tarih ve yeri belli oldu. Yapılan açıklamada olağan kongrenin 19 Ekim 2025 Pazar günü, Bayrampaşa'da bulunan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği bildirdi.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00’te yeter sayısı aranmadan devam edecek.

