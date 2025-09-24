HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Dakikalar kalmıştı! Mahkemeden CHP Olağanüstü İl Kongresi kararı: Delegeler salonda toplanırken durdurma talebi geldi

Son dakika haberi: CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi hakkında başlamasına dakikalar kala ve delegelerin salonda toplandığı sırada durdurma talebi geldi. Yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki “geçici heyetin” atandığı, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik kongredeki tek adaydı. Mahkeme durdurma kararına ilişkin yazıyı İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gönderdi. CHP ise kongreye devam ediyor.

Son dakika | Dakikalar kalmıştı! Mahkemeden CHP Olağanüstü İl Kongresi kararı: Delegeler salonda toplanırken durdurma talebi geldi
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bugün düzenlenecek Olağanüstü İstanbul İl Kongresi hakkında kritik bir karara imza attı. Kongre seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı iletildi.

DAKİKALAR KALA DURDURMA TALEBİ

Kongre saat 11.00'de başlayacaktı. Mahkemeden kongre için durdurma talebi geldi. 24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

VALİLİK VE İLÇE SEÇİM KURULU'NA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, karara ilişkin İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı gönderdi.

Son dakika | Dakikalar kalmıştı! Mahkemeden CHP Olağanüstü İl Kongresi kararı: Delegeler salonda toplanırken durdurma talebi geldi 1

KARAR SALON DOLDUĞU SIRADA GELDİ

Kararın geldiği sırada CHP'nin 595 delegesi kongrenin düzenlendiği Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde toplanıyordu.

Son dakika | Dakikalar kalmıştı! Mahkemeden CHP Olağanüstü İl Kongresi kararı: Delegeler salonda toplanırken durdurma talebi geldi 2

CHP ise kongreye devam ediyor.

Son dakika | Dakikalar kalmıştı! Mahkemeden CHP Olağanüstü İl Kongresi kararı: Delegeler salonda toplanırken durdurma talebi geldi 3

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmişti. Bununla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere; il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri görevden tedbiren uzaklaştırılmıştı.

'GÜRSEL TEKİN' GERGİNLİĞİ YAŞANMIŞTI

Özgür Çelik ve yönetiminin yerine ise Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici heyet atanmıştı. Gürsel Tekin'in CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına gitmesiyle gerginlik ve arbede oluşmuştu.

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş'tan kritik karar: Canlı yayında açıklayacak

Mansur Yavaş'tan kritik karar: Canlı yayında açıklayacak

 Pilotların skandalları bitmiyor

Pilotların skandalları bitmiyor

 20 milyon liraya aldığı lüks araç 50 kilometre sonra yolda kaldı

20 milyon liraya aldığı lüks araç 50 kilometre sonra yolda kaldı

 Kameralar önünde anlaşmazlık patlak verdi

Kameralar önünde anlaşmazlık patlak verdi

 Meloni'nin Şara'ya bakışları gündem oldu

Meloni'nin Şara'ya bakışları gündem oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmalarıDenizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları
Van’da otomobil yangınıVan’da otomobil yangını
Anahtar Kelimeler:
CHP mahkeme kongre karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.