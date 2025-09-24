Son dakika | Dakikalar kalmıştı! Mahkemeden CHP Olağanüstü İl Kongresi kararı: Delegeler salonda toplanırken durdurma talebi geldi

Son dakika haberi: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bugün düzenlenecek Olağanüstü İstanbul İl Kongresi hakkında kritik bir karara imza attı. Kongre seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı iletildi.

DAKİKALAR KALA DURDURMA TALEBİ

Kongre saat 11.00'de başlayacaktı. Mahkemeden kongre için durdurma talebi geldi. 24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

VALİLİK VE İLÇE SEÇİM KURULU'NA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, karara ilişkin İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı gönderdi.

KARAR SALON DOLDUĞU SIRADA GELDİ

Kararın geldiği sırada CHP'nin 595 delegesi kongrenin düzenlendiği Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde toplanıyordu.

CHP ise kongreye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmişti. Bununla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere; il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri görevden tedbiren uzaklaştırılmıştı.

'GÜRSEL TEKİN' GERGİNLİĞİ YAŞANMIŞTI

Özgür Çelik ve yönetiminin yerine ise Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici heyet atanmıştı. Gürsel Tekin'in CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına gitmesiyle gerginlik ve arbede oluşmuştu.