Pilotların skandalları bitmiyor: "Meziyetli Hostesler"den sonra bir WhatsApp grubu daha ifşa oldu! "Gümrükten ne kaçırıyorsunuz?"

Yurt dışından gelirken “Gümrük memuru yerinde mi” diye soruyor, böylece yanlarında getirdikleri eşyaları gümrüğe takılmadan yurda sokmaya çalışıyorlardı! Söz konusu iddiaya göre pilotların bu yönde birçok girişimi oldu ve yazışmalar da ortaya çıktı.

WHATSAPP GRUPLARI BİR BİR İFŞA OLUYOR

Geçtiğimiz günlerde havayolu şirketinde çalışan hatta o şirketin reklam yüzü de olan kaptan pilot Emre Cömert'in aynı havayolu şirketinde çalışan evli bir hostesle 3 yıllık birliktelikleri ortaya çıkmıştı. Devamında ise pilotların "Meziyetli Hostesler" adında Whatsapp grubu kurup birlikte oldukları hosteslerin isimlerini paylaştığı ortaya çıkınca infial uyandı. Ne var ki pilotların skandalları bununla da sınırlı kalmadı.

"GÜMRÜK ONLİNE MI?"

AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık "THY Airbus 330 F/O (First Officer) pilotlarının whatsApp grubundaki yazışmaları alt alt sıralayacağım" diyerek yazışmaların ekran görüntülerini paylaştı.

Kıdık'ın da belirttiği gibi yazışmalarda "Gümrük online" mı sorusunun sorulduğu; yani gümrük memurunun yerinde olup olmadığının sorulduğu çok sayıda mesaj var.

SORU YAĞMURUNA TUTTU: "GÜMRÜKTEN NE KAÇIRDINIZ?"

Kıdık paylaşımında kaptanlara peş peşe sorular da sıradı:

"Şimdi soru şu; 'ne getiriyorsunuz, ne kaçırıyorsunuz' hangi malları gümrükten kaçırdınız? Rolex mi, pırlanta mı, elektronik eşya mı? Yoksa yasaklı bir madde mi? Ez cümle; gümrükten ne kaçırdınız? Kadaifçi kaptan siz orada ne iş yapıyorsunuz? Gümrük memurları siz yerinize bir başka memur gelmeden neden görev yerini terk ediyorsunuz?"

İşte skandal yazışma görüntüleri:

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır