Pilot ile hostesler arasındaki iğrenç yasak aşk skandalında yeni gelişme! Müstehcen görüntüler ve pes dedirten savunma: "Ne var goygoy yapıyoruz"

Çalıştığı havayolu şirketinin reklam yüzü dahi olan kaptan pilot Emre Cömert’in yasak aşk yaşadığı hostesin kocası ve kendi eşinin iki ayrı boşanma davasına konu olan aşk skandalı hostesin pilot kocası, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’nde boşanma davası açmıştı. Skandalla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Haberde konu olan ve dava dosyasına delillerde yüz kızartıcı ifadeler yer aldı.

GÖKTÜRK'TEKİ SİTEDE 3 YIL İLİŞKİ...

İki ayrı mahkeme dosyasına giren bilgilere göre; pilot ile hostes evli olmalarına rağmen 3 yıl boyunca ilişki yürüttü. İkili buluşmalarını, pilotun yakın arkadaşı bir başka pilota ait Göktürk’teki bir sitede yer alan evde gerçekleştiriyordu.

Siteye yapılan giriş çıkışlar ve kamera görüntüleri dava dosyasına kondu.

Tüm bunların yanında pilotların birlikte oldukları hosteslerin listesini yaptığı ve bunu WhatsApp gruplarında paylaştığı da ortaya çıkmıştı. Dava dosyasına delil olarak giren yazışmaların tümü belaltı kelimelerden oluşuyor.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞMIŞLAR

Pilot Emre Cömert’in meslektaşlarıyla, birlikte oldukları hostesleri konuştukları WhatsApp grubunun adı da ‘Meziyetli hostesler’. Habere ekleyemediğimiz türden pek çok ahlaksız ifadenin yer aldığı grup yazışmaları da dava dosyasında delil olarak yer alıyor. Pilotların, birlikte oldukları hosteslerin görüntülerini çekerek arkadaşlarıyla paylaştıkları ortaya çıktı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: "NE VAR GOYGOY YAPIYORUZ"

Karşılıklı video paylaşımlarını eşinin fark ettiği, tepki göstermesi üzerine de, “Ne var goygoy yapıyoruz” dediği ifadeler de dosyada yer aldı.

Davaya eklenen dilekçede; “Emre özellikle, yakın arkadaş çevresiyle “yatı otellerinde birlikte konakladıkları hostesler” hakkında sürekli cinsel içerikli uygunsuz konuşmalarda bulunduğu, ahlaka aykırı videolar paylaşarak evlilik kurumuna ve eşine saygısız davranmıştır” denildi. Ayrıca delil dosyasında “ortak konutta çekilen video görüntülerinde çıplak kadın içerikli videolar izlediği görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

