HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul'una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin'de anlaşamadı

Dünyanın takip ettiği BM Genel Kurulu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar önünde yaşadığı tartışma damga vurdu. Fransa pazartesi günü Filistin devletini tanımış, Trump ise Filistin'i tanıyan ülkelere karşı çıkmıştı. İki lider bir araya geldiğinde de Filistin konusunda anlaşmazlık çıktı.

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul'una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin'de anlaşamadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede iki lider Filistin’in tanınması konusunda ters düştü. Macron Gazze’de askeri yollarla sonuç alınamadığını vurgulayarak "Siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" dedi. Trump ise "İsrail'in tarafında olduğumu söylemek zorundayım" diyerek Filistin'in tanınması kararına karşı durdu.

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin de anlaşamadı 1

Macron ile aralarındaki güçlü iş birliğine dikkat çeken Trump, "Emmanuel, aslında bana çözdüğümüz yedi savaşın birkaçında yardımcı oldu. En büyük hayal kırıklığı Ukrayna ile Rusya meselesi, fakat bence sonunda o da olacak. Onun dışında yedi savaşı çözdük" dedi.

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin de anlaşamadı 2

MACRON’UN "NOBEL İSTİYORSA, GAZZE’DEKİ SAVAŞI DURDURMALI" AÇIKLAMASI SORULDU

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "ABD Başkanı Trump’ın Nobel ödülü almak istiyorsa, Gazze’deki savaşa son vermesi gerektiği" yönündeki açıklamasına yorumunun ne olduğu yönünde bir soru alan Trump şöyle konuştu:
"Bence bu iş ilerleyecek. Çok önemli toplantılarımız var ve sonraki görüşmem aslında bölgedeki liderlerle olacak. Gazze hakkında konuşacağız ve bir şey yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Savaşı durdurmak istiyoruz. Rehineleri geri almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Birçok büyük, en önemli ülkelerden liderlerin katılacağı bir toplantı olacak. Birazdan gerçekleşecek. Eminim orada olacaksınız. Çok hızlı bir sonuç alabiliriz."

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin de anlaşamadı 3

Filistin’in tanınmasını niçin Hamas’ın ödüllendirilmesi olarak gördüğü yönündeki bir soruya Trump, "Bence bu Hamas’a şeref kazandırır ve bunu yapamazsınız. 7 Ekim yüzünden. Sizin önerdiğiniz gibi bir şey yaparak onları onurlandıramazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, ’rehinelerimizi geri istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz’ demektir" diye yanıt verdi.

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin de anlaşamadı 4

"İKİ YILLIK SAVAŞIN ARDINDAN SONUÇ NE OLDU?"

Trump’ın açıklamalarının ardından araya girerek söz alan Macron, 7 Ekim’de Fransız vatandaşlarının da hayatlarını kaybettiğini ve bu saldırıyı hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Macron, "Fakat neredeyse iki yıllık savaşın ardından sonuç ne oldu? Hamas’ın üst düzey liderlerini öldürdüler, bu büyük bir başarı ama aynı zamanda, şu anda önünüzde ilk günkü kadar çok Hamas savaşçısı var. Yani bunlar, Hamas’ın tasfiye edilmesine hizmet etmiyor. İlerleyebilmek için doğru yol, bu değil. Bu yüzden kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var. Ben sürecin esirlerin serbest bırakılması, ateşkes, insani yardımın yeniden başlaması ve Gazze topraklarının istikrara kavuşturulması sıralamasıyla ilerlemesi gerektiğini tamamen paylaşıyorum. Fakat siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" şeklinde konuştu.

Kameralar önünde tartıştılar! BM Genel Kurul una damga vurdu: Trump ve Macron Filistin de anlaşamadı 5

"İSRAİL’İN TARAFINDA OLDUĞUMU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Bunun üzerine Trump, "Ben İsrail’in tarafında olduğumu söylemek zorundayım. Hayatım boyunca, İsrail’in tarafında oldum. Bir çözüm bulacağız ve umarım, bu herkes için iyi bir çözüm olacak. Ama artık durma zamanı. Çok önemli bir toplantımız olacak. Bence bir saat içinde yapacağımız toplantı, burada yapacağımız en önemli görüşmelerden biri olacak" dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı! Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı! Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı!
Para da aktarıyorlardı! Düzensiz göçmenler de yakalandıPara da aktarıyorlardı! Düzensiz göçmenler de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Filistin Emmanuel Macron Donald Trump tartışma birleşmiş milletler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.