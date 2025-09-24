Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı! BM Genel Kurulu’na damga vuran an

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

TRUMP, FİLİSTİN'İ TANIMAYACAĞINI AÇIKLADI

Trump, “Gazze’de ateşkes için çaba gösterdim ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor. Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim’deki gibi zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler birleşmeli ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmelidir” sözleriyle net bir tavır ortaya koydu.

Trump, Filistin’i devlet olarak kabul etmeyeceğini açıkça duyurdu.

TRUMP'I BİR TEK DANNY DANON ALKIŞLADI

Konuşma sırasında İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon’ın Trump’ın sözlerini başını sallayarak desteklemesi ve ardından alkışlaması kameralara yansıdı.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.