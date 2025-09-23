HABER

Trump'tan gerilimi tırmandıracak sözler: "NATO ülkeleri Rus savaş uçaklarını düşürülmeli"

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump, son zamanlarda Rusya ile NATO ülkeleri arasında yaşanan hava ihlalleri konusunda sert bir açıklama geldi. Trump, "NATO ülkeleri, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları düşürmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy, New York'ta bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda NATO ülkelerinin hava sahasına yaptığı ihlaller de gündeme geldi.

"UÇAKLARI DÜŞÜRMELİLER"

Trump, "NATO ülkeleri, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları düşürmeli." derken, ABD'nin uçakların düşürülmesine destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise "Koşullara bağlı." dedi.

RUSYA'NIN HAVA SAHASI İHLALLERİ

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.
